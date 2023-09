Ehemalige Stars des Wiegeraums ziehen am Sonntag beim jährlichen Leger Legends-Wohltätigkeitsrennen in Doncaster live auf Sky Sports Racing erneut ihre Seidenkleidung an.

3,00 Doncaster – Russell und Johnson spielen in Leger Legends eine Rolle

Richard Johnson und Davy Russell sind zwei der Starnamen, die in der Serie zu sehen sind Vickers.Bet Leger Legends Classified Stakes (3,00).

Russell, der in diesem Jahr in Aintree zum zweiten Mal seinen Rücktritt bekannt gab, wird das Pferd von David O’Meara reiten Culcorder nach einigen Schwierigkeiten bei seinen letzten Starts auf ein gutes Ergebnis zurückgefallen ist.

Richard Johnson holt sich den von Richard Spencer trainierten Gegner Dandy Maestro Wer ist ein anderer, der mit Backenstücken wieder in Form kommen muss, in der Hoffnung, eine Verbesserung zu erzielen?

Richard Hannon sendet aus Immer furchtlosder eine gute Form gefunden hat und zwei seiner letzten drei Siege gewann, und Seb Sanders von Sky Sports Racing übernimmt die Führung.

Michael Applebys Herr Cuddihy – das Reittier von Jason Edmunds – belegte beim Handicap-Debüt in Newmarket bei seinem letzten Start einen vielversprechenden zweiten Platz und sollte noch mehr haben, da er nur vier Starts hatte.

3,35 Doncaster – Moore ist derjenige, den es auf Cachet zu schlagen gilt

Für das Highlight des Tages, die Gruppe Drei, sind die aktuellen Profis wieder an der Reihe Einsätze der Scepter-Stutfohlen der Japan Racing Association (3,35).

Der letztjährige 1000-Guinea-Gewinner Gütesiegel wurde seit ihrem fünften Platz bei den Coronation Stakes im Juni 2022 nicht mehr gesehen und wenn sie für diesen Wettbewerb völlig fit ist, wird sie unter Ryan Moore allen Schlägen standhalten.

Andrew Balding hat drei der letzten fünf Rennen gewonnen und wendet sich an Vetiver für die diesjährige Erneuerung. Die Dreijährige, die im Besitz von Cheveley Park ist, holte sich bei ihrem letzten Start die Listed Eternal Stakes in Carlisle und kehrt aus einer Pause unter PJ McDonald zurück.

Nur drei Längen trennten Magischer Sonnenuntergang Und Liebestraum Letztes Mal in Goodwood und letzterer hat eine Zugkraft von 3 Pfund an den Gewichten, sodass er möglicherweise in der Lage ist, die Lücke zu schließen.

Bild:

James Doyle und Cachet nach der Landung von 1000 Guineen in Newmarket





4.10 Doncaster – Fab Four treffen in Scarbrough Stakes aufeinander

Ein kleines, aber ausgewähltes Feld zum Posten für die Gelisteten Betfred Scarborough-Einsätze (4,10) über fünf Furlongs.

William Buick schafft es auf die Beine Raasel der nach einer beeindruckenden Leistung im Be Friendly Handicap in Haydock hierher kommt, als er sich mit einer Höchstnote von 107 gegen die Höchstgewichte durchsetzte.

Tom Clover wird hoffen Schurkenblitz kann seine gute Form fortsetzen und einen Hattrick an Siegen erzielen, während er unter Danny Tudhope in der Klasse aufsteigt.

Silkie Wilkie Und Guter Wein Vervollständigen Sie das Feld für eine interessante taktische Angelegenheit.

