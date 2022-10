Heute auf Sky Sports Racing: Dermot Weld und Chris Hayes auf der Suche nach der französischen Gruppe Eins | Rennnachrichten

Search For A Song und Princess Zoe gehören zu den irischen Stars, die heute Nachmittag live auf Sky Sports Racing um den Erfolg der Gruppe 1 in Frankreich kämpfen.

2.50 ParisLongchamp – Search For A Song geht wieder in Royal-Oak

Der Dermot Weld-trainiert Suchen Sie nach einem Lied wurde Vierter in der Prix ​​Royal-Eiche (2:50) vor 12 Monaten und kommt in hervorragender Form in die diesjährige Veranstaltung, nachdem er beim letzten Mal ein großes Rennen hinter Star-Steher Kyprios gelaufen ist.

Tony Mullins Stallstar Prinzessin Zoe wäre eine sehr beliebte Gewinnerin und ist eine weitere, die Kyprios nach Hause gejagt hat – sie strebt nach einer potenziellen dritten Gruppe Eins.

Britisches Interesse kommt in Form von Hugo Palmers Rajinsky sowie Karl Burkes Al Qareem mit der auffälligen Jockey-Buchung von Ryan Moore.

Prinzessin Zoe und Joey Sheridan wehren alle Rivalen ab, um die Sagaro-Einsätze zu landen.





3.30 Ffos Las – Williams-Anwärter gibt Saisondebüt

Ffos Las genießt heute Nachmittag ein zusätzliches Treffen, da der Boden anderswo unsicher ist und Evan Williams die Chance gibt, zu rennen Momentane Stimmung zum ersten Mal in dieser Saison in einem Wettkampf-Handicap-Hürdenlauf (3:30).

Sie hat letztes Jahr dreimal gewonnen und sollte ihr Rennen beim Saisonauftritt von einer Marke von 127 abschneiden.

Ebenfalls im Rennen reitet Daryl Jacob Breaking Waves, der kürzlich in Southwell ein bemerkenswerter Sieger war, während The Changing Man am Ende der Gewichte liegt, obwohl er seine Saison beim letzten Mal mit einem Sieg in Stratford beendet hat.

2,55 Ffos Las – Stoßfänger-Gewinner entfesseln Anfänger

Eine Reihe von Rekordsiegern tritt in diesem Jahr in einer der besten Hürden für Anfänger in der Vorsaison an (2:55).

Nigel Twiston-Davies läuft hier normalerweise gut und sie haben den Doncaster-Sieger Frühlingswiese in diesem Rennen, mit Jordan Nailor, der für die Fahrt gebucht wurde.

Kerry Lees New Found Fame wird eine Strafe schultern, nachdem er bereits auf diesem Niveau gewonnen hat, während Hymac einen Newton Abbot-Stoßfänger für das Harry Fry-Team gewann und durchaus ein spannendes Pferd sein könnte, dem man folgen kann.

