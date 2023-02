Heute auf Sky Sports Racing: Der walisische Hürdenmeister Effernock Fizz kehrt nach Bangor | zurück Rennnachrichten

Effernock Fizz war ein guter Gewinner des letztjährigen walisischen Champion Hurdle und kehrt nach Wales zurück, um mehr Erfolg über die Zäune in Bangor zu erzielen, live auf Sky Sports Racing.

1.50 Bangor – Effernock Fizz geht wieder in Wales

Trainer Cian Michael Collins feierte letztes Jahr einen der größten Siege seiner bisherigen Karriere Effernock Fizz beim Welsh Champion Hurdle und will am Freitag in Wales einen weiteren Pot landen.

Sie titelt fünf in der Matthias Moran EBF Mares‘ Novices‘ Limited Handicap Chase (1:50)der einen ersten Erfolg über Hindernisse erzielte, nachdem er viermal Zweiter geworden war.

Ein anständiger siebter Platz hinter einer bestimmten Graded-Performerin Gaelic Warrior beim Dublin Racing Festival hätte ihren Platz sichern sollen, und sie wird unter Michael O’Sullivan schwer zu schlagen sein.

Miah Grace von Jedd O’Keeffe gewann das letzte Mal im Dezember in Newcastle und sollte gut laufen, während Nicky Henderson auch Fable für das Team der Owners Group leitet.

2.20 Bangor – Frost will North Wales National ausschalten

Bryony Frost wird versuchen, einen anständigen Pot zu landen Eclair DeGuye in was sieht eine wettbewerbsfähige erneuerung der £15.000 RPM North Wales National Handicap Chase (2:20).

Frost tut sich mit der von Lucy Wadham trainierten Neunjährigen zusammen, die bereits dreimal über Hindernisse gewonnen hat und in Catterick nur knapp geschlagen wurde.

No Cruise Yet führt die potenzielle Konkurrenz für Sam England an, nachdem er drei seiner letzten vier Starts gewonnen hat, während The Questioner einen Hattrick für das Team Greenall und Guerreiro jagt.

1.40 Southwell – Stott nimmt großen Ritt auf Wee Fat Mac

Iain Jardine hat den führenden Allwetter-Fahrer Kevin Stott für den Ride on Last Time Out-Sieger gebucht Kleiner dicker Mac im Scu Fancies Expertentipps von BetUK Handicap (1:40).

Der Vierjährige holte letzten Monat in Wolverhampton einen dritten Allwettersieg und sollte mit Stott im Sattel ziemlich gut zusammenpassen.

Mehmo (Michael Appleby) hat zwei seiner letzten drei Siege eingefahren und muss für Alistair Rawlinson beachtet werden.

Sehen Sie sich die ganze Action aus Bangor und Southwell live auf Sky Sports Racing am Freitag, den 10. Februar an.