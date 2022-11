Heute auf Sky Sports Racing: Das formstarke Team von Joe Tizzard fährt nach Plumpton | Rennnachrichten

Joe Tizzard hatte einen hervorragenden Start in seine erste volle Saison als Trainer und könnte einen weiteren anständigen Pot in Plumpton landen, live bei Sky Sports Racing.

12.40 Plumpton – Wydah Gally jagt Tizzard

Nur drei Läufer reihen sich ein At The Races App Market Movers Novices‘ Limited Handicap Chase (12:40) aber es bleibt eine ziemlich konkurrenzfähige Hitze.

Wydah Gally gibt sein Jagddebüt für Joe Tizzard, nachdem er über die kleineren Hindernisse eine anständige Form gezeigt hat.

Er nimmt es mit dem frustrierenden Brief Times auf, der bei beiden Fechtstarts Zweiter wurde, während Dom Of Mary das Trio für das Team von David Bridgwater bildet.

6,00 Wolverhampton – Acht Wettbewerb £20.000 Handicap

Die Allwetter-Action kommt aus Wolverhampton, mit einem hervorragenden £20.000 Handicap (18:00 Uhr) über sieben Stadien das Feature Hitze.

Cry Havoc und Street Kid sind beide in der Racing League aufeinandergeprallt und treten hier erneut gegeneinander an, während Trumble in seiner Rasenform gut behindert aussieht.

Der allseits beliebte Veteran Documenting läuft auch für Kevin Frost, wobei Jack Mitchell die Fahrt übernimmt.

8.00 Uhr Wolverhampton – Godolphin Runner stellt sich im Kinderzimmer an

Tabaretta wird hier sicherlich alle Schläge einstecken anständiger Kindergarten (20:00 Uhr)nachdem er das letzte Mal beim Handicap-Debüt über diesen Kurs und diese Distanz für William Buick und Charlie Appleby gewonnen hatte.

Er muss sich dem Spitzengewicht widersetzen, sieht aber seinen Rivalen, einschließlich Sol Cayo, der für James Horton viel konstante Form gezeigt hat, einen Schnitt voraus.

Andere erwähnenswerte sind Richard Hannons Nachtleben, die ihr Kindergartendebüt mit einer Note von 78 gibt.

Sehen Sie sich am Montag, den 14. November, alle Rennen von Plumpton und Wolverhampton live auf Sky Sports Racing an.