Heute auf Sky Sports Racing: Britische Konkurrenten reisen nach Chantilly, um in Gruppe Drei zu spielen | Rennnachrichten

Es ist heute Nachmittag die ganze Zeit französische Action mit britischen Angreifern auf der anderen Seite der Karte bei Chantilly, die auf der anderen Seite des Ärmelkanals nach dem Erfolg der Gruppe suchen.

2.50 Chantilly – Vadream und Mo Celita führen die britische Herausforderung an

Das Gruppe 3 Prix de Seine-et-Oise (2:50) könnte durchaus ein weiterer französischer Topf sein, der am Sonntag mit zwei lebhaften Konkurrenten nach Großbritannien zurückkehrt Vadream und Mo Celita auf der Suche nach guten Chancen.

Ersterer wird von David Egan für das Team Charlie Fellowes gefahren, nachdem er im British Champions Sprint hinter Kinross Sechster geworden ist.

Mo Celita lief beim Prix de l’Abbaye die beste Karriere seiner Karriere und wurde Vierter hinter The Platinum Queen, und eine Wiederholung dieses Laufs könnte Adrian Nicholls für den Sieg über sechs Stadien reichen.

12.23 Chantilly – Clover sieht zweijährigen Erfolg

Tom Clovers smarter Zweijähriger Kristallium könnte ein bisschen schlagen in der Gruppe 3 Prix Miesque (12:23)mit Ioritz Mendizabal, der die Fahrt übernimmt.

Das Stutfohlen von Expert Eye gewann in Chelmsford und Newbury, bevor es auf diesem Niveau in den Oh So Sharp Stakes einen anständigen Lauf machte, aber auf dem Papier sieht es nach einer leichten Herabstufung aus.

Eternal Dance ist der Hauptgegner, der beim letzten Mal auf Listenebene für das Graffard-Team gewonnen hat, während Sie erwarten würden, dass Speedaara und Showay ebenfalls gut laufen.

1,33 Chantilly – Rückgang des Gehalts für Galaxie Gold

Das Großer Preis von Nord (1:33) hat nur die sieben Läufer, aber es scheint ein kniffliges Rätsel zu lösen.

Galaxiengold war im Mai Zweiter in der Gruppe Zwei, also sollte das Team von Damien de Watrigant ein wenig schlagen, wenn es bereit ist, hier anzutreten.

Auch Stéphane Wattels frischgebackener Kurssieger Percy Shelley sieht interessant aus, ebenso wie Ilic vom Freddy Head Team.

Sehen Sie sich jedes Rennen von Chantilly live auf Sky Sports Racing am Sonntag, den 30. Oktober an.