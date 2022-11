Heute auf Sky Sports Racing: Bear Ghylls versucht, beim zweiten Verfolgungsstart auf der vielversprechenden Rückkehr in Uttoxeter aufzubauen | Rennnachrichten

Uttoxeter ist am Sonntag Gastgeber einer hochwertigen Sprungkarte, alles live auf Sky Sports Racing, mit den noblen Bear Ghylls.

1.23 Uttoxeter – Bear Ghylls sucht den ersten Sieg über Zäune

Nicky Martin war schon immer ein stabiler Star Bärengylls und er hat versprochen, über Hürden noch besser zu sein als ein Hürdenläufer, als er 2021 beim Cheltenham Festival einen respektablen vierten Platz im Grade One Ballymore belegte.

Ein Verletzungsrückschlag hielt den Siebenjährigen letzte Saison von der Strecke ab, aber er kehrte letzten Monat in Carlisle bei einem Listed Contest zurück und gab ein erfreuliches Debüt auf der Jagd als Dritter hinter den nützlichen Rivalen Beauport und Millers Bank.

Der MI.P. Novices‘ Limited Handicap Chase (1.23) Es sieht nach einem viel freundlicheren Wettbewerb für das Pferd mit 140 Punkten aus, bei dem James Bowen zum Reiten gebucht wurde.

Er trifft auf sieben Rivalen, darunter den Bangor-Sieger von Stuart Edmunds Arizona Kardinal und die Rückkehr Super-Überlebender – ein Verfolgungsdebütant für Jamie Snowden.

Nicky Henderson reicht einen ersten Start über die größeren Hindernisse nach Surrey-Suchezuletzt Siebter in einem Wettbewerb der dritten Klasse in Sandown.

Bild:

Surrey Quest und Aidan Coleman in Aktion in Warwick





2.33 Uttoxeter – Tizzards The Changing Man sucht den Hattrick

Joe Tizzard hofft, dass die Jugend über die Erfahrung triumphiert Der sich wandelnde Mensch geht auf die Jagd nach dem Hattrick der Siege in der QuinnBet Handicap-Hürde (2,33).

Der Fünfjährige landet im Klasse-3-Wettbewerb auf dem letzten Platz der Gewichte gegen fünf ältere Rivalen, nachdem er letzten Monat mit einem intelligenten Sieg bei Ffos Las in die neue Saison zurückgekehrt war.

Fergal O’Briens Auge des Skorpions taucht zum ersten Mal seit 359 Tagen wieder auf, könnte aber durchaus den Standard setzen, nachdem er letztes Jahr in Newbury als Dritter in einer starken Hitze aufgefallen war.

Ganze acht Jahre älter als The Changing Man at 13, Anthony Honeyball’s Jepp kehrt noch einmal zurück, nachdem er gezeigt hat, dass er noch viel Herz übrig hat, mit einigen erfreulichen Leistungen in der letzten Saison.

Bild:

Jepeck (Mitte) von Jockey Rex Dingle gewinnt die Unibet Veterans‘ Handicap Chase in Sandown





12.10 Uttoxeter – Issuing Authority & Present Fair Wettbewerb heißer Neuling

Nicky Henderson hatte seine Pferde in letzter Zeit in bester Ordnung und er wird hoffen Ausstellende Behörde kann diesen Lauf in Gang halten Cazoo Maiden Hürde (12.10).

Der Fünfjährige kehrt im März an den Schauplatz seines beeindruckenden Sieges zurück und wird erneut von James Bowen unterstützt.

Donald McCain ging auf £50.000, um sich die Dienste des zweifachen Punkt-zu-Punkt-Gewinners zu sichern Messe präsentieren und hat Championjockey Brian Hughes zum Reiten gebucht.

Rock auf Harry behauptete vor 42 Tagen einen Ffos Las-Stoßfänger und versucht, Tom Lacey weiterzuverfolgen.

