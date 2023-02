Heung-min Son gaf Antonio Conte de best mogelijke reactie op zijn uitval door Tottenham naar de Champions League-plaatsen te helpen schieten.

De Koreaan scoorde het tweede doelpunt van de Spurs in een 2-0 overwinning op West Ham, als vervolg op de opener van Emerson Royal in de Londense derby.

Getty Zoon zou niet blij zijn geweest als hij was afgezet

Getty Maar legde een verklaring af nadat hij was binnengekomen

Door de overwinning heeft Spurs een voorsprong op Newcastle, zij het met een wedstrijd in de hand, maar terug in de top vier van de Premier League.

Dat zal een enorme opsteker zijn voor Conte, die afwezig was in het Tottenham Hotspur Stadium omdat hij te vroeg terugkeerde van een galblaasoperatie en tijd nodig had om te rusten.

In zijn plaats aan de zijlijn stond assistent Cristian Stellini, die het team naar buiten leidde, zonder Son op sleeptouw.

De gezamenlijke topscorer van vorig seizoen in de topvlucht heeft een veel moeilijkere campagne achter de rug en maakte plaats voor een recordbedrag van £ 60 miljoen dat Richarlison contracteerde, waarbij Stellini de call uitlegde.

“Ik, Antonio en Ryan Mason hebben de beslissing genomen omdat we een grote selectie hebben”, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.

“We moeten beslissingen nemen en vandaag willen we energie gebruiken. We hebben veel wedstrijden met Sonny gespeeld en misschien kan deze wedstrijd een time-out zijn om Sonny tijdens de wedstrijd te hebben.

De Spurs zijn terug waar ze willen zijn

Getty En hun doorbraak kwam uit een onwaarschijnlijke bron in Emerson

Nathan Jones maakt verrassende verschijning in Dorset League – een week na het ontslag van Southampton Personeel Arsenal en Aston Villa botsen op de tribunes en Arteta belooft ‘actie te ondernemen’ ‘Hij zou ontslagen moeten worden’ – Agbonlahor haalt uit naar Potter na het verlies van Chelsea tegen Southampton Emery geeft Martinez een klap omdat hij voor een late hoekschop ging die leidde tot het vierde Arsenal-doelpunt Voormalige eigenaren van AC Milan doen op het laatste moment mee aan de race voor Man United Karius op weg naar Newcastle-debuut in Carabao Cup-finale nadat paus werd weggestuurd bij verlies van Liverpool





“De reden dat we een grote ploeg hebben is (voor) dit.”

Emerson zette zijn goede vorm voort in de 56e minuut, gevolgd door gezangen van ‘hij scoort wanneer hij wil’ door de thuisfans, maar toen nam Son het over.

Emerson heeft zich heel goed vrijgesproken van de Hammers

Als vervanger van Richarlison, voor wie hij aanvankelijk plaats had gemaakt, maakte Son al snel een veel groter verschil dan de Braziliaan door de pass van Harry Kane vast te grijpen en binnen te slepen.

Het is niet verwonderlijk dat het ook niet de eerste keer is dat dit gebeurt.

De laatste keer dat Son werd gedropt door Spurs was in september tegen Leicester, en hij reageerde met een hattrick nadat hij van de bank kwam.

Son heeft nu vier doelpunten als invaller, het beste record in de divisie, terwijl hij nu op negen doelpunten staat in 30 wedstrijden in alle competities.