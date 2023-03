Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

Jamie Dettmer is opinieredacteur bij POLITICO Europe.

Bij elke eerlijk verlopen verkiezing zou de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan op een electorale nederlaag afstevenen.

Maar laten we eerlijk zijn, de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in mei zullen niet in overeenstemming zijn met de Queensberry-regels, en het moet ook niet als zodanig worden behandeld.

Op het eerste gezicht lijkt Erdoğan diep in de problemen te zitten, met de moeilijkste verkiezingen die hij heeft meegemaakt tijdens zijn 20 jaar aan de macht – vooral als het oppositieblok zijn zaakjes op orde krijgt en campagne voert op een coherente, verenigde manier, gebruikmakend van sterke punten en meedogenloos focussen op het hoogste doel om Erdoğan uit te werpen.

Recente opiniepeilingen tonen aan dat de Turkse oppositiekandidaat, de geleerde Kemal Kılıçdaroğlu – niet bepaald de meest charismatische politicus – de zittende president met meer dan 10 procentpunten voorstaat, met de verkiezingen over een paar weken. En volgens de peilingen lijkt de zespartijenpartij Nation Alliance het grootste aantal zetels te kunnen pakken tegen de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van Erdoğan en haar extreemrechtse partner, de Nationalistische Bewegingspartij (MHP).

Het is ook moeilijk in te zien hoe Erdoğan de kloof kan dichten, terwijl Zuid-Turkije kookt van de ontoereikende reddings- en hulpverleningsactie van de regering na de enorme aardbeving van vorige maand. De verwoestende ramp heeft tot nu toe ongeveer 48.000 doden geëist en heeft tot woedende klachten geleid dat de verwoesting was verergerd als gevolg van slechte stadsplanning en de grillige handhaving van bouwvoorschriften, allemaal verergerd door nalatige planning van crisisbeheer.

Toen in 1999 een enorme aardbeving de İzmit-regio bij Istanbul had opgeschrikt, werd de toenmalige premier Bülent Ecevit – verlamd door de omvang van de ramp – algemeen veroordeeld omdat hij niet snel genoeg had gemobiliseerd. Bij die ramp kwamen zo’n 18.000 mensen om het leven, en de verontwaardiging hielp de weg vrij te maken voor de verpletterende overwinning van de AKP bij de daaropvolgende verkiezingen. En de oppositie hoopt dat de beving van vorige maand genoeg zou kunnen zijn om dit keer op dezelfde manier een einde te maken aan het bewind van Erdoğan.

Bovendien was Erdoğans economisch rentmeesterschap bizar. Dankzij zijn excentrieke monetaire beleid om de rentetarieven te verlagen in het licht van de stijgende inflatie, is Turkije opgeschrikt door een torenhoge inflatie. Afgelopen najaar bereikte het een 24-jarig record toen het 85 procent bereikte – hoewel het nu is teruggevallen tot slechts 55 procent. procent.

Gehavend door economische tegenwind en het eigenzinnige denken van Erdoğan, heeft de Turkse munt sinds begin 2021 60 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar. En het heeft een recordtekort op de lopende rekening en een handelstekort opgelopen tot 38 procent. De druk op de kosten van levensonderhoud gooit de middenklasse uit de levensstijl die ze verwachten en stort de armen in diepere wanhoop.

Hoe kan Erdoğan dan, tegen die achtergrond, winnen?

Eerst en vooral heeft de Turkse leider enorme voordelen als zittende partij – en bovendien een bijzonder pestende en gewetenloze. Erdoğan toont geen grootmoedigheid en hij heeft hardnekkig een stevigere greep op Turkije verstevigd.

Gedurende zijn twee decennia aan de macht heeft Erdoğan Turkije een nieuwe vorm gegeven met een sluipende islamisering en door een parlementair systeem te verzwakken en het om te vormen tot een presidentieel systeem dat neerkomt op virtuele eenmansregering. De moderne sultan van Turkije heeft de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, het ambtenarenapparaat, inlichtingendiensten, het officierskader van de strijdkrachten en de media gezuiverd, en hij heeft ze opgestapeld met loyalisten.

De Turkse president profiteerde ook ruimschoots van een mislukte militaire staatsgreep om de vormgeving van het ‘Erdoğan-systeem’ te versnellen. Bij zijn aankomst op de luchthaven Atatürk in Istanbul na de amateuristische staatsgreep van 2016 zwoer hij wraak op de klungelige samenzweerders. “Ze zullen hiervoor een hoge prijs betalen”, zei hij. “Deze opstand is een geschenk van God aan ons.”

Erdoğan heeft nooit geaarzeld om aan de machtshendels te trekken die hij tot zijn beschikking heeft, en degenen die hem jarenlang hebben geobserveerd, twijfelen er niet aan dat hij ze voor al hun waarde zal trekken, zoals een kwaadaardige Tovenaar van Oz die niet zal overhandigen alle harten of prijzen uit.

“Amerikaanse en Europese leiders moeten hun visie niet laten vertroebelen door hun hoop”, waarschuwde Sinan Ciddi, universitair hoofddocent nationale veiligheidsstudies en auteur van het boek “Kemalism in Turkish Politics.”

In een paper voor de Stichting voor de Verdediging van Democratieën betoogde Ciddi dat Erdoğan zelfs “kan winnen zonder de stemming te manipuleren”. Overvolle stembussen, foutieve tellingen zijn misschien niet nodig – het systeem dat hij heeft gemaakt, levert misschien nog steeds de overwinning op die hij nodig heeft.

En de media zullen voorop lopen in de inspanningen van het systeem om de overwinning te verzekeren.

De greep van Erdoğan op grote delen van de Turkse media is angstaanjagend. “De grootste mediamerken worden gecontroleerd door bedrijven en mensen die dicht bij Erdoğan en zijn AK-partij staan, na een reeks overnames vanaf 2008”, concludeerde een onderzoek van Reuters. Strakke hiërarchische redactionele controle wordt vanaf de top gecoördineerd, met voormalig academicus Fahrettin Altun, hoofd van het directoraat Communicatie van de regering, die toezicht houdt op de instructies die naar de redacties worden gestuurd.

Toen bijvoorbeeld de schoonzoon van Erdoğan, Berat Albayrak, in 2020 aftrad als minister van Financiën in een ongekende breuk binnen de kring van de Turkse leider, kregen de redacties van het land te horen dat ze het ontslag niet moesten melden totdat de regering groen licht gaf.

De oppositie blijft dus achter met een groep onafhankelijke Turkse media, zoals Medyascope en Halk TV. Maar naarmate ze zich meer richten op de interne politiek van het oppositieblok, zullen ze, als onderlinge strijd tussen de partijen uitbreekt – zoals het geval was bij de selectie van Kılıçdaroğlu als hun gezamenlijke kandidaat – waarschijnlijk worden ondergedompeld in interne geschillen, waarbij ze hun blik afwenden van de grotere spel.

Dus, kunnen sociale media helpen Erdoğans wurggreep op de media te doorbreken? Turken migreren “naar online nieuwsbronnen die de overheid minder goed kan controleren”, merkte het Center for American Progress op in een onderzoek uit 2020. “Hoewel sociale media een alternatief bieden voor de regeringsgezinde stemmen die televisie en gedrukte media domineren, is het ook een allegaartje van feiten, halve waarheden en opruiende desinformatie”, merkten de auteurs van het onderzoek op.

Natuurlijk heeft de regering zich ook tot het uiterste ingespannen om sociale media te controleren en te censureren, waarbij het parlement in oktober zelfs nog restrictievere wetgeving goedkeurde. “Met een nieuwe controversiële wet op sociale media hebben de Turkse autoriteiten nu het recht om online vrijheid van meningsuiting te controleren en, indien nodig, te beperken op manieren die ondenkbaar zouden zijn in een democratie – of zelfs in Turkije een paar jaar geleden”, merkte Aslı Aydıntaşbaş op, een bezoekende fellow aan het Brookings Institute.

En als de controles niet afschrikken, is er altijd de dreiging van gevangenisstraf op basis van flinterdunne, vage beschuldigingen van laster of belediging van de president of regeringsfunctionarissen, die al 43 journalisten in de gevangenis hebben beland, samen met politici van de oppositie.

En als het ondenkbare toch gebeurt en het systeem Erdoğan op de verkiezingsavond niet presteert, hoe kan hij het zich dan veroorloven om te verliezen? Politici van de oppositie hebben al duidelijk gemaakt dat als ze zegevieren, ze zullen aandringen op corruptie en machtsmisbruik, samen met leden van zijn familie – om nog maar te zwijgen van zijn binnenste kring.

“Als Erdoğan een nederlaag voelt, mag niemand verwachten dat hij stilletjes vertrekt”, meende Ciddi. “Als een nederlaag op handen lijkt, kunnen rechters en verkiezingsfunctionarissen die loyaal zijn aan Erdoğan de resultaten ongedaan maken, zoals ze probeerden te doen door de uitslag van de burgemeestersverkiezingen in Istanbul in 2019 nietig te verklaren. Of hij kan zelfs vertrouwen op de politie en het leger. Hij mag inderdaad de macht niet opgeven nadat hij een verkiezing heeft verloren”, voegde hij eraan toe.

Nu mei dichterbij komt, is er veel voor de Turkse oppositie en de westerse bondgenoten van Turkije om zich zorgen over te maken.