CNN

—



De vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid “verdwijnt voor onze ogen”, zei VN-secretaris-generaal António Guterres maandag tegen de Commission on the Status of Women.

In een toespraak tot de belangrijkste VN-vrouwenrechtengroep voorafgaand aan Internationale Vrouwendag op 8 maart, zei Guterres dat gendergelijkheid “300 jaar verwijderd” is volgens de laatste schattingen van UN Women, de VN-organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen.

Guterres noemde de hoge moedersterftecijfers, meisjes die gedwongen worden om op jonge leeftijd te trouwen en meisjes die worden ontvoerd en aangevallen omdat ze naar school gingen, als bewijs dat de hoop op het bereiken van gendergelijkheid “verder groeit”.

In zijn toespraak maakte Guterres geen melding van Iran, dat in december uit de 45 leden tellende commissie werd gezet wegens protesten na de dood van Mahsa Amini in hechtenis van de zogenaamde ‘moraliteitspolitie’ van het land.

“Vrouwenrechten worden over de hele wereld misbruikt, bedreigd en geschonden”, zei Guterres, waarbij hij een paar landen in het bijzonder noemde, waaronder Afghanistan, waar hij zei “vrouwen en meisjes zijn uit het openbare leven gewist”.

Maandag verzamelden jonge Afghaanse vrouwen zich buiten de universiteit van Kabul om te protesteren tegen het verbod van de heersende Taliban op onderwijs voor vrouwen, een beperking die volgens een nieuw VN-rapport kan neerkomen op “een misdaad tegen de menselijkheid”.

In het rapport dat maandag aan de Mensenrechtenraad in Genève werd gepresenteerd, werd ook gewezen op de toename van gedwongen huwelijken en kindhuwelijken, het verbod op vrouwen uit andere openbare ruimtes zoals parken en sportscholen, en andere beperkingen die het vermogen van vrouwen om zelfstandig te werken en te reizen in Afghanistan beperken.

Guterres zei dat de plaatsvervangend secretaris-generaal en de uitvoerend directeur van UN Women onlangs een bezoek hebben gebracht aan Afghanistan en aan de Taliban-autoriteiten hebben meegedeeld dat “we de strijd voor vrouwen en meisjes nooit zullen opgeven”.

“Crisis en conflict treffen eerst en vooral vrouwen en meisjes”, zei Guterres, waarbij hij de oorlog in Oekraïne als voorbeeld nam. Vorig jaar riepen de VN op tot een onderzoek naar meldingen van verkrachting en seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen en kinderen na de Russische invasie.

Guterres zei ook dat “op veel plaatsen de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen worden teruggedraaid”, hoewel hij niet specificeerde waar.

Afgelopen juni vernietigde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten Roe v. Wade en liet het recht op abortus over aan individuele staten. Het jaar ervoor werd in Polen een verbod op abortussen wegens foetale afwijkingen van kracht, waarmee in feite bijna alle abortussen in het land werden beëindigd.

Om gendergelijkheid te bereiken, riep Guterres op tot “collectieve” en “urgente” actie, van het verhogen van onderwijs, inkomen en werkgelegenheid voor vrouwen en meisjes, vooral in ontwikkelingslanden in het Zuiden, tot het bevorderen van de deelname van vrouwen en meisjes aan wetenschap en technologie .

“Eeuwen van patriarchaat, discriminatie en schadelijke stereotypen hebben geleid tot een enorme genderkloof in wetenschap en technologie”, zei Guterres. “Laten we duidelijk zijn: mondiale kaders werken niet voor vrouwen en meisjes in de wereld. Ze moeten veranderen.”