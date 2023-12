Het Witte Huis waarschuwt het Congres voor de dringende noodzaak van financiering voor Oekraïne

Reageer op dit verhaal Opmerking Voeg toe aan je opgeslagen verhalen Redden

Het Witte Huis heeft maandag een dringende waarschuwing aan het Congres afgegeven over de behoefte van Oekraïne aan extra hulp om het land te helpen de invasie van Rusland te weerstaan, waarbij Office of Management and Budget Director Shalanda Young in een brief aan de leiders van het Congres botweg schreef dat de Verenigde Staten “zonder geld zitten”. om Oekraïne in deze strijd te steunen.”

In de brief schreef Young dat “zonder actie van het Congres, we tegen het einde van het jaar geen middelen meer zullen hebben om meer wapens en uitrusting voor Oekraïne aan te schaffen en om uitrusting uit Amerikaanse militaire voorraden te leveren.”

“Er is geen magische pot met financiering beschikbaar om dit moment te financieren. We hebben geen geld meer – en bijna geen tijd meer’, voegde ze eraan toe, en benadrukte dat het Congres moet beslissen of ‘we blijven vechten voor vrijheid over de hele wereld of dat we de lessen negeren die we uit de geschiedenis hebben geleerd en (de Russische president Vladimir) Poetin en autocratie overheerst.”

Een verzoek van de regering-Biden om bijna 106 miljard dollar voor Oekraïne, Israël en andere behoeften blijft steken op Capitol Hill.

Het Witte Huis heeft problemen ondervonden bij het verkrijgen van steun van de Republikeinen voor verdere hulp aan Oekraïne, omdat Republikeinse leden van het Huis en de Senaat scepsis uiten over de omvang van de financiering en de manier waarop deze is toegewezen. Republikeinen hebben geprobeerd de hulponderhandelingen te koppelen aan veranderingen in het grensbeleid tussen de VS en Mexico – een kwestie waarover het Congres al tientallen jaren geen brede actie heeft ondernomen.

In een verklaring als reactie op de brief van Young betoogde House Speaker Mike Johnson (D-La.) dat de regering-Biden “er niet in is geslaagd inhoudelijk tegemoet te komen” aan de zorgen van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over de strategie in Oekraïne en “de verantwoordelijkheid voor de hulp van de Amerikaanse belastingbetalers.” Hij koppelde de kwestie ook aan de grens.

“De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben besloten dat elk aanvullend pakket voor de nationale veiligheid moet beginnen met onze eigen grens”, aldus de verklaring van Johnson. “Wij geloven dat over beide kwesties overeenstemming kan worden bereikt als de Democraten in de Senaat en het Witte Huis redelijk onderhandelen.”

De hulpkwestie voor Oekraïne is een voortdurend twistpunt in het huidige Congres. In september kwamen wetgevers, onder druk van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, overeen om de steun aan Oekraïne te schrappen van een wetsvoorstel om de regering te blijven financieren en een shutdown te voorkomen. De afwijzing kwam negen dagen nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelenski naar Washington was gevlogen en de wetgevers had gesmeekt om de hulp voort te zetten.

Het verzoek van de regering-Biden omvat ongeveer 61 miljard dollar voor Oekraïne, 14 miljard dollar voor Israël, ongeveer 14 miljard dollar voor immigratieprioriteiten en 10 miljard dollar voor humanitaire hulp, evenals meer financiering om de invloed van China in Azië en de ontwikkelingslanden tegen te gaan.

Zonder actie van het Congres om de stroom Amerikaanse militaire uitrusting en middelen naar Oekraïne voort te zetten, zo schreef Young, zouden de Verenigde Staten ‘Oekraïne op het slagveld neerknielen, waardoor niet alleen de winsten die Oekraïne heeft geboekt in gevaar komen, maar ook de kans op Russische militaire overwinningen toeneemt. ”

“Onze pakketten van veiligheidshulp zijn al kleiner geworden en de leveringen van hulp zijn beperkter geworden”, schreef Young. “Als onze hulp stopt, zal dit aanzienlijke problemen voor Oekraïne veroorzaken. Hoewel onze bondgenoten over de hele wereld hun best hebben gedaan om meer te doen, is de Amerikaanse steun van cruciaal belang en kan deze niet door anderen worden herhaald.’

Het Witte Huis zei dat identieke brieven zijn gestuurd naar Johnson (R-La.), House Minority Leader Hakeem Jeffries (DN.Y.), Senaat Majority Leader Charles E. Schumer (DN.Y.) en Senaat Minority Leader Mitch McConnell (R -Ky.).

Schumer heeft gezegd dat hij van plan is al deze week een procedurele stemming te houden over Biden’s aanvullend verzoek om nationale veiligheid. De Republikeinen in de Senaat hebben gedreigd zich te zullen verzetten tegen het hulppakket van de regering-Biden als het geen veranderingen in het grensbeleid omvat.

Senator James Lankford (R-Okla.), die de lopende tweepartijenonderhandelingen over deze kwestie leidt, vertelde zondag aan ABC’s ‚This Week‘ dat hij de buitenlandse hulp niet zou steunen zonder dat er aanzienlijke grenswetgeving in het pakket was opgenomen.

„Nee. We gaan dit allemaal samen doen”, zei hij.

Het Congres heeft 111 miljard dollar aan aanvullende financiering gesteund om Oekraïne te steunen, schreef Young. Medio november, zei ze, had het ministerie van Defensie 97 procent van de 62,3 miljard dollar die het had ontvangen, gebruikt, en het ministerie van Buitenlandse Zaken 100 procent van de 4,7 miljard dollar aan militaire hulp die het had ontvangen.

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijkt uit recente opiniepeilingen van het Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dat bijna de helft van het Amerikaanse publiek vindt dat de Verenigde Staten te veel uitgeven aan hulp aan Oekraïne. Uit een aantal recente peilingen blijkt ook dat de Democraten zich steeds meer zorgen maken over grensbeveiliging en immigratie.