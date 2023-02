Jamie Dettmer is opinieredacteur bij POLITICO Europe.

Op de ‘verraderlijke nacht’ van de dodelijke aardbeving die Noord-Syrië deed schudden, schrok Idris Nassan, een Koerdische functionaris die in Raqqa woont, wakker toen zijn appartement heen en weer schudde.

“Mijn lichaam beefde, lawaai vulde de plaats; het gebouw veranderde in een schommel, die naar links en rechts leunde, ‘zei hij.

Met zijn vrouw en moeder op sleeptouw klauterde Nassan drie trappen af, zich aansluitend bij de buren die, “als vogels die op de vlucht zijn voor roofslangen”, hun chaotische uitgang maakten. Het trappenhuis weergalmde van het gehuil en gegil van doodsbange kinderen.

De taferelen buiten waren “onuitstaanbaar”, zei Nassan – veelzeggend, afkomstig van een man die getuige was van de belegering van Kobani en de wrede gevechten tussen Koerden en militanten van de Islamitische Staat daar. Maar, voegde hij eraan toe, de “pijn van de aardbeving is verergerd door het falen van anderen om te helpen.”

Van alle plaatsen die worden getest door het slijpen van tektonische platen, is dit er een die gewoon niet meer pijn en verdriet hoefde te lijden.

De Syriërs van Idlib en het noorden van Aleppo, velen die van elders in het door oorlog geteisterde land zijn verdreven, hebben meer dan een decennium lang te maken gehad met barbaarse conflicten, een gruwelijke afdaling naar de hel. Ze hebben geleden onder vatbommen; hun ziekenhuizen en markten zijn het doelwit; ze zijn uitgehongerd; en ze zijn belaagd door de jihadisten van Al Qaeda en de Islamitische Staat. Idlib werd door het Syrische regime van Bashar Assad en zijn Russische en Iraanse geldschieters veranderd in een grote “kill-zone”, terwijl rebellen en hun families het gebied binnen werden gesluisd, samengedreven als vee in afwachting van de slachting.

Om het nog erger te maken, hebben de Turkse autoriteiten sinds 2018 Syrische asielzoekers ervan weerhouden de grens over te steken en weigeren ze te registreren. Turkije heeft ook onwettige deportaties georganiseerd en sommigen gedwongen terug te keren naar Noord-Syrië, terwijl de Europese Unie – bang voor een nieuwe migratiegolf – weinig bezwaar heeft gemaakt tegen deze schending van de Geneefse Conventie.

Langs de boog van Noord-Syrië is de wijdverbreide klacht van zowel Arabieren als Koerden dat ze sinds de nederlaag van de Islamitische Staat in de steek zijn gelaten door de internationale gemeenschap. Dat gevoel van verlatenheid wordt nu nog verergerd als ze massagraven graven en worstelen met de gevolgen van een verwoestende aardbeving.

Sinds de dodelijke aardbeving met een kracht van 7,8 op 6 februari steden met de grond gelijk heeft gemaakt, huizen heeft verwoest en duizenden levens heeft verpletterd, is de aandacht van de wereld vooral gericht op Turkije – dat is waar westerse media en internationale reddingsploegen, hulp en uitrusting naartoe gaan.

Maar over de grens is er weinig hulp.

Idlib, een lid van Mercy Corps, een wereldwijde humanitaire organisatie, die naar het door rebellen bezette Idlib werd gestuurd, zei: “Wat me is bijgebleven, is dat sommige mensen boven het puin stonden en de stemmen van hun families en familieleden een paar meter verderop hoorden, maar ze konden niets doen om hen te redden vanwege het gebrek aan uitrusting en het ontbreken van een internationale respons om te helpen.”

Zoals te verwachten, zijn Moskou en Peking niet achtergebleven in hun pogingen om de gebeurtenissen in Syrië een draai te geven. “De sancties die zijn opgelegd door de VS en hun bondgenoten belemmeren hulp- en reddingswerk. . . zo’n humanitaire ramp is niet genoeg om het koelbloedige hart van de VS te laten smelten’, prikkelde de Global Times, de Engelstalige spreekbuis van de Chinese Communistische Partij.

Ondertussen beschuldigde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, het “collectieve Westen” van het negeren van wat er in Noord-Syrië gebeurt, en beschuldigde ze de economische sancties tegen de regering van Assad voor het voortduren van het lijden.

Dit zijn natuurlijk krokodillentranen van een Chinese communistische regering die sinds 2015 meer dan een miljoen Oeigoeren heeft opgesloten. Het is ook opvallend onfatsoenlijk van Rusland om sympathie op te eisen voor het noorden van Syrië, waar het de oorlogswetten schuwde en de bombardementen en bombardementen repeteerde. flagrante tactieken die het nu gebruikt in Oekraïne.

Desalniettemin hoeft men geen Russische of Chinese propagandist te zijn om de traagheid van het Westen in twijfel te trekken bij het anticiperen op de omvang van de humanitaire crisis die zich in Noord-Syrië ontvouwt, of bij het ontwikkelen van een actieplan om het lijden in Idlib en Noord-Aleppo te verlichten.

Vorige week hebben EU-ambtenaren kritiek geuit op de klachten over verwaarlozing uit Noord-Syrië. “Ik verwerp categorisch de beschuldigingen dat EU-sancties enige invloed kunnen hebben op humanitaire hulp. Deze sancties zijn sinds 2011 opgelegd als reactie op de gewelddadige repressie van het Syrische regime tegen de eigen burgerbevolking, onder meer door het gebruik van chemische wapens”, aldus Europees commissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič vertelde verslaggevers. “Er is daar niets dat de levering van humanitaire hulp en noodhulp zou belemmeren, vooral niet in de situatie waarin het Syrische volk zich bevindt na deze verschrikkelijke aardbeving”, voegde hij eraan toe.

De EU zegt extra noodhulp te zullen bieden aan zowel Turkije als Syrië, en humanitaire noodhulp ter waarde van 6,5 miljoen euro. Maar functionarissen zeggen dat het blok ook waarborgen nodig heeft om ervoor te zorgen dat de hulp effectief de behoeftigen bereikt en niet wordt misbruikt door de regering van Assad – iets dat in het verleden humanitaire hulp heeft geteisterd.

Het doorsluizen van hulp naar Noord-Syrië is inderdaad beladen met logistieke en politieke nachtmerries. Idlib wordt bestuurd door verschillende ruziënde rebellengroepen, waarvan een groot deel in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een islamistische militante groepering die door de VS is aangemerkt als een terroristische organisatie en, net als de regering van Assad, is beschuldigd van het manipuleren van internationale hulp.

Bovendien heeft van de vijf grensovergangen van Turkije naar Noord-Syrië er slechts één door de Turkse autoriteiten geautoriseerd om humanitaire hulp af te handelen – hoewel Ankara nu heeft gezegd dat het overweegt meer grensovergangen te heropenen om hulp toe te staan ​​in zowel door de oppositie gecontroleerde als door Assad gecontroleerde gebieden.

Maar tijd is van essentieel belang, en de omvang van de zich ontvouwende crisis vereist een ingrijpende stapsgewijze verandering.

Mercy Corps meldt dat er niet genoeg bouwkundig ingenieurs in Noord-Syrië zijn om gebouwen te inspecteren, en zelfs kleine naschokken dreigen verder in te storten. Er is ook heel weinig coördinatie op de grond, met extreem beperkte informatie beschikbaar over opvangmogelijkheden voor overlevenden.

Ook brandstof voor verwarming en koken wordt een grote uitdaging. “Er is een beperkte beschikbaarheid en wat beschikbaar is, is van slechte kwaliteit en erg duur. Mensen verbranden afval om warm te blijven, en hulpgoederen zullen afhankelijk zijn van consistente toegang tot brandstof voor vrachtwagens”, aldus Mercy Corps. Ondertussen is voedsel moeilijk te verkrijgen, schieten de prijzen omhoog en wordt de toegang tot schoon drinkwater een kritiek probleem, waarbij beoordelingsteams zich zorgen maken over het lekken van verontreinigende stoffen in waterbronnen.

Vrijdag waarschuwden de Verenigde Naties dat meer dan 5 miljoen Syriërs dakloos kunnen worden na de aardbeving. “Dat is een enorm aantal en komt voor een bevolking die al massaal ontheemd is”, zegt Sivanka Dhanapala, de Syrische vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen.

Gelukkig zijn de afgelopen dagen 20 VN-hulpvrachtwagens de rebellengebieden binnengereden, maar de meeste vervoerden vooraf geplande proviand die door de aardbeving vertraging hadden opgelopen. En op vrijdag kondigde de VN aan dat ze nog eens 25 miljoen dollar aan noodfinanciering voor Syrië zouden vrijgeven, waarmee het totaal tot nu toe op 50 miljoen dollar komt.

Beoordelingsmedewerkers van ngo’s zeggen echter dat dit ver achterblijft bij wat nodig is – en ze beweren dat de westerse mogendheden het sanctieregime zullen moeten heroverwegen.

Hoewel humanitaire hulp niet wordt tegengehouden door westerse sancties, zijn er nog tal van andere dingen die hard nodig zijn in Noord-Syrië, waaronder brandstof en bouwmaterieel die cruciaal zijn voor reddingspogingen, om gehavende gebouwen te stutten en te herbouwen, zodat de ontheemden dat niet zijn. achtergelaten om in tenten te schuilen.

De Verenigde Staten hebben sneller gehandeld dan de EU door te erkennen dat sancties de hulp bij aardbevingen dreigen te belemmeren, door een ontheffing van zes maanden af ​​te geven voor alle transacties die verband houden met het verlenen van noodhulp aan Syrië.

Navigeren door de politieke dilemma’s die dit allemaal met zich meebrengt – voor Assad komen die de aardbeving uitbuit om een ​​normalisering van de betrekkingen af ​​te dwingen, Turkije ertoe brengen om te coördineren met de Koerden in Noord-Syrië, en omgaan met HTS en de andere ruziënde rebellengroepen – zal ongetwijfeld een grote opdracht zijn.

Afgezien van de noodzaak van mededogen, zal een trage en ontoereikende westerse reactie ook bijdragen aan de perceptie van Afrikaanse en Midden-Oosterse landen – aangewakkerd door Moskou en Peking – dat westerse mogendheden alleen aandacht aan hen besteden als ze iets willen of nodig hebben.

En als deze uitdagingen niet worden aangepakt, dreigt de onmiddellijke humanitaire crisis uit te lopen op een catastrofe.