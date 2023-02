Timothy Garton Ash is co-regisseur van het project ‘Europa in een veranderende wereld’ van Oxford University. Volgende week verschijnt zijn boek Homelands: A Personal History of Europe. Mark Leonard is mede-oprichter en directeur van de European Council on Foreign Relations, en hij is de auteur van ‘The Age of Unpeace’.

Het Westen is nog nooit zo verenigd geweest – en ook niet meer geïsoleerd.

Een jaar na de Russische invasie van Oekraïne hebben de Europese en Amerikaanse regeringen critici getrotseerd met een buitengewoon vertoon van eenheid. Maar is deze interne samenhang bereikt ten koste van externe beïnvloeding?

Dit is de belangrijkste vraag die wordt onderzocht in een nieuwe opiniepeiling in opdracht van de European Council on Foreign Relations en het project “Europa in een veranderende wereld” aan de Universiteit van Oxford, die de publieke opinie uit 10 Europese landen en vijf uit andere delen van de wereld bestrijkt.

In tegenstelling tot de vrees die velen hadden met betrekking tot de verdeeldheid in het Westen, blijkt uit onze peiling dat hoewel de westerse publieke opinie op de proef is gesteld, zij sterk voorstander blijft van de verdediging van Oekraïne en tegen de Russische president Vladimir Poetin.

77 procent van de ondervraagden in het Verenigd Koninkrijk en 65 procent van de ondervraagden in landen van de Europese Unie – samen met 71 procent in de Verenigde Staten – zien Rusland eerder als een ‘tegenstander’ of ‘rivaal’ dan als een ‘bondgenoot’ of ‘partner’. ” En deze perceptie van de meerderheid komt tot uiting in de sterke steun voor het verminderen van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen, ongeacht de economische gevolgen.

De optiek van deze eenheid is echter zowel in ‘de rest’ van de wereld als in ‘het Westen’ doorgedrongen.

De hernieuwde centrale positie van de Amerikaanse macht in Europa – met miljarden dollars die zijn uitgegeven om de oorlogsinspanningen in Oekraïne te ondersteunen, eenheid over de Atlantische Oceaan op het gebied van sancties en diplomatieke standpunten ten aanzien van Rusland, evenals een nieuw leven ingeblazen voor door het Westen geleide instellingen zoals de NAVO en de G7 – is niet verloren gegaan bij niet-westerlingen.

Voor hen worden Europa en de VS gezien als onderdeel van één West, zij het met enige nuances. 72 procent van de ondervraagden in Turkije, 60 procent in China en 59 procent in Rusland beschouwt het beleid van de EU en de VS ten aanzien van hun landen als grotendeels vergelijkbaar of hetzelfde – ongetwijfeld een teleurstelling voor de Franse president Emmanuel Macron en andere voorvechters van Europa’s ‘strategische autonomie’.

Maar hoewel het conflict het Westen dichter bij elkaar heeft gebracht, heeft het ook een continentgrote kloof blootgelegd tussen zijn eigen perceptie van Rusland en de oorlog, en die van andere naties daarbuiten.

In China is bijvoorbeeld de heersende mening onder respondenten (42 procent) dat het conflict zo snel mogelijk moet stoppen, zelfs als dat betekent dat Oekraïne de controle over gebieden aan Rusland overdraagt. Dit verlangen om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen heerst zelfs nog sterker onder degenen in Turkije (48 procent) en India (54 procent), aangezien – in tegenstelling tot het Westen – minder mensen in deze drie landen zouden willen dat Oekraïne alle eerst zijn territorium.

Een deel van deze kloof komt voort uit radicaal verschillende percepties over de toestand van de wereld.

Luchtfoto toont verwoeste woongebouwen in het dorp Bohorodychne, regio Donetsk, op 21 februari 2023, tijdens de Russische invasie van Oekraïne | Ihor Tkachov/AFP via Getty Images

Burgers uit Europa en niet-westerse landen delen één overtuiging, namelijk dat de door de VS geleide liberale orde die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de wereldpolitiek en veiligheid domineerde, verdwenen is. Van Rusland en China tot de EU, het VK en de VS, minder dan 10 procent van onze respondenten gelooft dat de internationale orde binnen tien jaar hoogstwaarschijnlijk door de VS zal worden gedomineerd. Maar hun begrip van wat voor soort orde daarna zal komen, verschilt sterk.

Gevormd door de erfenis van de Koude Oorlog, geloven velen in het Westen dat we een bipolaire wereld betreden die wordt gedomineerd door de VS en China. Deze week stelde de Amerikaanse president Joe Biden in Warschau de oorlog in Oekraïne opnieuw voor als een strijd tussen democratie en autoritarisme, waarbij hij de verdediging van de democratie probeerde te gebruiken als een strijdkreet in binnen- en buitenland. En in de VS is de retoriek van leiderschap in de “vrije wereld” teruggekeerd.

In andere delen van de wereld kopen de meesten deze divisie echter niet. En de meest fundamentele reden hiervoor is dat vanuit het perspectief van degenen in China, Turkije of Rusland, we een multipolaire wereld betreden die verdeeld is tussen vele machtscentra – niet een bipolaire.

Met andere woorden, burgers van deze landen geloven dat fragmentatie in verschillende ordes de toekomst zal bepalen. En in dit scenario zal het hele Westen slechts één machtscentrum zijn tussen vele andere – noch in zijn eentje de orde bepalen, noch de mondiale democratie leiden.

Deels heeft dit ook te maken met veranderende opvattingen over de democratie zelf.

Terwijl democratie tijdens de Koude Oorlog algemeen werd gelijkgesteld met het Westen, zien we nu dat die in China, India en Turkije die gelijkwaardigheid niet langer maken. Evenmin denken de meeste niet-westerse bevolkingsgroepen die we hebben ondervraagd dat de verdediging van de democratie de belangrijkste drijfveer is achter westerse steun aan Oekraïne – minder dan een kwart van de respondenten in Turkije en China zei te geloven dat het Westen Oekraïne steunt bij de verdediging van zijn democratie of territorium.

Een meer fundamentele reden voor deze opvatting is dat mensen in grote niet-westerse mogendheden nu geneigd zijn te denken dat zij zelf ook een ‘echte’ democratie vertegenwoordigen. Op de vraag welk land het dichtst bij een “echte democratie” komt, antwoordde maar liefst 77 procent in China dat het . . . China, en 57 procent in India zei . . . Indië. De antwoorden waren niet zo duidelijk in Rusland en Turkije, maar toch was het meest gegeven antwoord in Turkije Turkije (36 procent) en in Rusland Rusland (20 procent).

Uit onze peilingen blijkt dus dat er een groot risico bestaat voor de toekomstige westerse buitenlandse politiek.

Met westerse regeringen die de terugkeer voorzien van een Koude Oorlog-achtige bipolariteit tussen democratie en autoritarisme, zijn ze vaak geneigd om landen als India en Turkije te zien als swing-states die kunnen worden overgehaald om hun kant te kiezen. Maar die landen zien zichzelf heel anders – als opkomende grootmachten die in sommige kwesties de kant van het Westen kunnen kiezen, maar niet in alle.

Deze naties spelen een pragmatisch spel, proberen goede betrekkingen met Rusland te onderhouden, terwijl ze mild geformuleerde kritiek uiten op de invasie. En hoewel de westerse media zich hebben gericht op het abjecte militaire falen van Rusland in wat een korte, klinische campagne had moeten zijn, behoudt het land elders in de wereld zijn luister, met driekwart van de ondervraagden in China (76 procent), India ( 77 procent) en Turkije (73 procent) geloven dat Rusland nu sterker is of net zo sterk als voor de oorlog.

Het vermogen van het Westen om samen te werken met dergelijke internationale partners met verschillende opvattingen over het conflict zal een belangrijk effect hebben op de uitkomst van de oorlog, evenals op de vorm van de geopolitiek wanneer deze eindigt. En om dit te doen, heeft het de nederigheid nodig om landen als India, Brazilië en Turkije te zien als partners bij het vormgeven van een toekomstige orde – niet als spelers die naar de goede kant van de geschiedenis moeten worden gebracht.

De oorlog in Oekraïne heeft de ontwikkeling van een postwesterse wereld versneld. En gezien de huidige trends lijkt dit waarschijnlijk een wereld waarin het Westen misschien meer verenigd is, maar ook meer verdeeld is van de rest.