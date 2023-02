CNN

Terwijl een groot stormsysteem door de centrale VS en de regio’s van de Grote Meren trekt, liggen Boston en New York City op schema voor hun grootste sneeuwevenementen van het seizoen na een ongewoon warme winter, volgens CNN-meteorologen.

Beide steden hebben een winterweeradvies, omdat sneeuw en ijs naar verwachting later maandag zullen intrekken, volgens de National Weather Service.

Het zou gemakkelijk het grootste sneeuwevenement van New York kunnen zijn in een bijna sneeuwloos seizoen. De weerdienst voorspelt 4 tot 6 inch sneeuw en ijs in New York City van maandagavond tot dinsdagmiddag, samen met windvlagen tot 35 mph.

“Beter laat dan nooit! New York City heeft deze winter (sinds 1 december) tot nu toe slechts 0,4 “sneeuw gekregen, ongeveer 2 voet onder hun gemiddelde”, zei CNN-meteoroloog Brandon Miller. “Maar dat lijkt te veranderen op DE LAATSTE DAG van de meteorologische winter (die loopt van 1 december – 28 februari).”

Er wordt voorspeld dat Boston dinsdagavond tot tien centimeter sneeuw zal krijgen, wat ook de grootste sneeuwval van het seizoen zou zijn. De grootste sneeuwval van de stad tot nu toe was slechts 2,3 inch op 23 januari. Boston heeft deze winter minder dan een derde van zijn normale sneeuwval gezien, ongeveer 10 inch in totaal vergeleken met een normale van 3 voet, zei Miller.

De ongewoon sneeuwloze winter was voor burgemeester Gary Christenson van Malden, Massachusetts, net ten noorden van Boston, aanleiding om op 8 februari de winter voorbij te verklaren. hij twitterde de stad hief alle parkeerbeperkingen voor de winter op voor haar ongeveer 65.000 inwoners.

“Dit jaar begonnen de winterparkeerregels op 1 februari, maar werden snel verwijderd vanwege een warmer dan gemiddeld weerpatroon in februari”, kondigde de stad aan op haar website.

Winterweerwaarschuwingen, die zowel winterstormwaarschuwingen als winterweerwaarschuwingen omvatten, zijn van kracht voor delen van centraal Pennsylvania tot en met centraal Maine tot en met dinsdag, volgens de weerdienst. De hoogste sneeuwhoeveelheden worden verwacht in de binnenlanden van New York, Connecticut en in de Berkshire Mountains in Massachusetts, waar tot 30 cm verse poeder mogelijk is.

Gemengde neerslag wordt verwacht in delen van centraal Pennsylvania, inclusief 1-2 inch sneeuw en ijzel in de valleien en 2-4 inch op hoger gelegen grond; ijsaccumulatie wordt ook verwacht. Delen van centraal en upstate New York kunnen 2-5 inch sneeuw en tot een kwart inch ijs zien.

“Plan op gladde wegen. De gevaarlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op het woon-werkverkeer in de ochtend of de avond”, waarschuwde de weerdienst.

De dreiging van sneeuw en ijs trekt van dinsdagochtend tot en met woensdagochtend naar New Hampshire en Maine.

Ondanks de minimale sneeuw dit seizoenhet noordoosten wordt niet bedreigd door droogte, en de situatie verbetert in ieder geval.

“In wezen is de sneeuwdroogte niet gelijk aan een echte droogte voor het noordoosten”, aldus Miller, die eraan toevoegde dat de regio het normale aantal stormen en hoeveelheden neerslag ervaart, het valt gewoon als regen in plaats van als sneeuw vanwege de warme temperaturen.

Greg Carbin, hoofd van het Weather Prediction Center Branch, vertelde CNN in januari: “Het oosten is zeker in een sneeuwdroogte met sommige locaties waar normaal gesproken sneeuw ligt, tot wel een tot meer dan een voet.”

De periode tussen sneeuwgebeurtenissen zal waarschijnlijk ook toenemen naarmate het klimaat warmer wordt, en dit kan met name het geval zijn voor kuststeden in het noordoosten. Naarmate de noordoostelijke temperaturen stijgen, verschuift de regen-sneeuwlijn verder naar het noorden, wat leidt tot meer regenachtige winterdagen langs de kust en minder sneeuw, volgens de Amerikaanse National Climate Assessment.

En het is niet alleen het noordoosten. Meteorologische winter, die december, januari en februari omvat, is ook het snelst opwarmende seizoen voor 75% van de 238 locaties in de VS, volgens de gegevensanalyse van Climate Central.

Terwijl een groot deel van het noordoosten, met uitzondering van het westen van New York, bijna geen sneeuw heeft gehad deze winter, is het westen van de VS een ander verhaal, aangezien delen van Zuid-Californië dit weekend bedekt zijn met sneeuw, met sneeuwstormwaarschuwingen en winterstormwaarschuwingen in Maandag weer van kracht.