Het was een Wetter in de kommenden Tagen die op ons pad kwam

Dat is winter. IJs, mintemperaturen en sneeuwchaos Voor de verkeersveiligheid en verkeershinder op de Duitse spoorwegen en in het transport hebben wij de lange ritten verzorgd. Bij de Hamburger Flughafen was er een snelweg op de Rollerbahn, Autofahrer had in deze uren eenrichtingsverkeer en een bus moest gewichtsvermindering op de weg kunnen vervoeren.

De laatste dagen en tijdens de feestdagen blijft de Duitse Waterdienst (DWD) in de winter aanwezig. “Neben Schneeglätte kan de meest regionale am Donnerstag en Freitag zu Eisglätte komen”beste van de DWD-Meteoroloog Adrian Leyser van de Daysspiegel op Nachfrage.

Het actuele Wetterbericht der Offenbacher Behörde prognostiziert am Dezelfde dag in het zuiden met hevige sneeuwval. Dan variëren de hoge temperaturen tussen min 5 en 0 graden. Aan de kusten in het westen en zuiden van het land konden de temperaturen altijd oplopen tot 3 graden. Am Sonntag was Tiefstwerte von bis zu 7 Grad erwartet, direct boven Schnee kann es bis zu min 10 graden werd kalm.

Kom je naar Duitsland voor een extreme Kältewelle zu?

Verschiedenen Mediaberichten zufolge soll Duitsland in de laatste dagen van het jaar waarin Kältewelle werd geboren. Dat voorspellen de waterexperts in een bericht van de “Münchner Merkur”, die hier is voor de “Kältester-fase sinds 2010”. In de “Frankfurter Rundschau” vindt u een deskundigenrapport over “Arctic Outbreak” in Duitsland.

Leiders hebben de neiging om een ​​of andere collega’s te laten sterven in de strijd tegen hun macht. Adriaan LeiserDeutscher Wetterdienst

Meteoroloog Adrian Leyser van Deutschen Wetterdienst geef de Nachfrage des Tagesspiegels mee met Entwarnung. Het blijkt dat de temperaturen in Duitsland van de afgelopen dagen de komende weken waarschijnlijk normaal zullen zijn. Bovendien is er de komende dagen sprake van een langdurige temperatuurverandering: „Voor het jaar ligt het in het midden ruim 5 graden.“

Alle experts zeggen: “Solche Kältephasen sind nicht außergewöhnlich.” Het zal prettig zijn om overdag een lage temperatuur te hebben tijdens de wintermaanden 2022. Sogar noch kälter sinds eind februari 2021 of eind februari, de maand maart 2018.

Een auto rijdt in Dobritsch over een dunne weg en besneeuwde wegen met sneeuw en sneeuwscooters. © foto alliantie/dpa/AP

“Ook het bezoek, de eerste fase sinds december 2010, is heel duidelijk”, rapport van de meteoroloog. Zwar philelen die Abweichungen im Vergleich zu damals auf ganz Deutschland bezogen ähnlich aus. Maar in december deze maand behield de Kältephase fast de gecombineerde Monat an, maar was nog niet erwarten sei.

Wil je de “Arctic Outbreak” hier zien? Derlei Schlagworte mogen Leyser zufolge zwar “gut clicken, fußen aber selten auf seriöser Wissenschaft.“ Demnach bezeichne in “Arctic Outbreak” Vorstöße wirklich extrem kalter Luftmassen aus dem arktischen Reich, die voor allem in kontinentalen Klima Nordamerika’s vorkkommen. “In Europa is het een kwestie van tijd”, zegt Leyser.

Schnee en Glätte: Die Wetterwarnungen für die nächsten Tage

Voor degenen die Donnerstag gab der DWD voor sommige regio’s van de Duitse glätte-warnungen Heraus. Vielerorts wird auch Neuschnee erwartet. Over welk gebied maakte u zich vooral zorgen?

Aktuelle Wetterwarnungen für Donnerstag Vorst en Glätte: Bij het meest verse weer is de lichtste vorst mogelijk. Streckenweise is sneeuw- en ijsglätte erwartet. Tagsüber ist in de Norden en Oost zeker in het Bergland iets donkerdere vorst mogelijk. Ik ben Het binnenland van Sleeswijk-Holstein Er zal strengere vorst en een zachter glazuur zijn tijdens de winter of sneeuwval. Ik ben Zuid-Duitsland (van de zuidelijke Bovenrijn tot het zuidelijke Alpenvorland) is het mogelijk om naar Glatteis te reizen.

Neuschnee: Gebietsweise zou de Schneefall erwartet zijn, ben erg in den mittleren Landesteilen met weinig Zentimetern Neuschnee en im Oostseeumfeld (bis zu 5 Zentimeter Neuschnee). Von Südbaden bis nach Südostbayern Könnte more Neuschnee gevallen, de Menge kann bis zu 5 Zentimeter, gebietweise tot 10 Zentimeter. In de nacht kan zum Freitag es bis zur Mainline zu lichte sneeuwvalkommen. Auch in den mittleren Landesteilen (van Rijnland-Pfalz over Südhessen en van Thüringen tot Saksen) willen we graag een sneeuwervaring beleven. Ganz im Suden Er is minder regen mogelijk.

Sturmboen Op Alpengipfeln sinds Sturmböen bis zu Windstärke 9 mogelijk.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (staand: 30-11-2023, 9.00 uur)

Neben Schneeglätte kan de meest regionale regio in de Donnerstag en Freitag in Eisglätte zijn. Adriaan LeiserDeutscher Wetterdienst

Wetterwaarschuwingen voor Freitag Vorst en Glätte: Freitagfrüh kan eenvoudig worden bereid met regenschalen.

Neuschnee: Ik ben Zuid-Duitsland waren in de nacht zum Freitag Niederschläge (meist as Schnee) erwartet. Vom Zwarte Woud in het Alpenvorland en direct in de Alpen kun je naar meer Neuschnee komen. Gebietsweise sind Neuschnemengen meer dan 10 Zentimeter mogelijk. Ik ben Oostseeumfeld werd Schneeschauer erwartet.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (staand: 30-11-2023, 9.00 uur) Ein umgestürzter Baum blockierte op 28. November de L3008 bij Oberursel in Hessen. © foto alliantie/dpa

Wetterwaarschuwingen voor Samstag Vorst en Glätte: Aktuell lie für Samstag noch keine Glatteiswarnungen vor.

Neuschnee: Vom Alpenvorland bis zu den Alpen Omdat Schneefälle mogelijk in de Alpen „onwettige mensen“ niet heeft vrijgelaten. Ander Oostzee kan worden geleverd met Schneefällen en Schneeschauern-kommen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (staand: 30-11-2023, 9.00 uur) In Malchow in Mecklenburg-Vorpommern wordt hij op 29 november 2023 uitgebracht op de Autobahn A19 en een Transporter. © foto alliantie/dpa

Tief brengt rust Luft nach Deutschland

Schulden als gevolg van sneeuw en sneeuwchaos zijn de zorgen van de DWD-meteoroloog over een „kleinschalige impact“, die Norddeutschland in oostelijke richtingen treft en „Rechte kalme Luft“ nadat Duitsland brengthet staat in het waarschuwingsbericht. (met agentschappen)