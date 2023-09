Het volledige beeld van de Schlepperei

Wer as Journalist mit een Polizisten über die Serie von Schleppertransporten im oberösterreichischen Zentralraum sprechen möchte, jedes jedes Mal eine sinngemäß ähnliche Antwort: „Zitieren Sie mich bloß nicht, die drehen mich in Wien durch den Fleischwolf.“ Mit Wien meinen sterven Beamten das Innenministerium. Als je ouder wordt, is de man een lege, complexe thema-migratie een volwaardig beeld van de toekomst.