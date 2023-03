Na een soortgelijk besluit van de VS, Canada, België en de Europese Commissie, verbiedt het VK TikTok ook van overheidsapparaten vanwege veiligheidsoverwegingen. Het verbod gaat per direct in.

Dit is wat de minister van het kabinet, Oliver Dowden, erover te zeggen heeft.

De veiligheid van gevoelige overheidsinformatie moet op de eerste plaats komen, daarom verbieden we deze app vandaag op overheidsapparaten. Het gebruik van andere data-extraherende apps zal onder de loep worden genomen.

De verklaring van Dowden suggereert dat andere apps ook worden beoordeeld en dat TikTok nog maar het begin is. Ambtenaren kunnen nu apps van derden op overheidsapparaten installeren

Het is bekend dat de app gebruikersgegevens buiten de app zelf haalt, wat voor veel westerse landen de bron van hoeken is. Het verbod betreft natuurlijk alleen overheidsapparaten die worden gebruikt voor werk met gevoelige informatie, maar overheidsmedewerkers zijn vrij om TikTok op hun persoonlijke smartphones te installeren.

Een woordvoerder van TikTok zei dat het bedrijf zal proberen iets met de overheid uit te werken, omdat het van mening is dat het verbod voortkomt uit een “fundamentele misvatting” en “wordt gedreven door een bredere geopolitiek, waarin TikTok- en Britse gebruikers geen rol spelen”.

Via