James Randerson is de voormalige hoofdredacteur voor platforms en innovatie bij POLITICO

Britten zijn nu allemaal Brexiteers – ze moeten eraan wennen en verder gaan.

Hoe pijnlijk het ook is voor een groot deel van het Verenigd Koninkrijk – waaronder veel Brexit-kiezers, als we de peilingen mogen geloven – het land moet eroverheen komen dat het de Europese Unie heeft verlaten. En hoewel de voorlopige overeenkomst over Noord-Ierland die is overeengekomen tussen premier Rishi Sunak en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen suggereert dat er een nieuwe geest van samenwerking is om de Brexit beter te laten werken, is een terugkeer naar het blok in de nabije toekomst politiek ondenkbaar.

Maar een dergelijke nationale acceptatie van Brexit en toekomstige welvaart vereist waarheid, verzoening en diepe zelfreflectie. Alleen dan kan het land samenkomen en het politieke trauma van de afgelopen jaren achter zich laten.

Als Brexit-redacteur van POLITICO tijdens de meest intense jaren van gesprekken tussen Londen en Brussel, weet ik iets van dat trauma.

Voor een politiek journalist die aan beide kanten van het Kanaal een ongelooflijk team van verslaggevers leidt, was het zowel opwindend als vermoeiend – vaak tegelijkertijd. Maar het was ook diep persoonlijk. Als Brit die in België woont, had de deal over burgerrechten een directe impact op mij en mijn gezin.

Toen het VK iets meer dan drie jaar geleden eindelijk vertrok – 11 maanden voordat het volledig uit de douane-unie en de interne markt stapte – was de overweldigende reactie in Brussel opluchting. Eindelijk zouden de EU27 kunnen stoppen met praten over Brexit.

Het was dus opvallend om te luisteren naar de vele commentaren thuis in verband met het 3-jarig jubileum in januari. Op zeer zeldzame uitzonderingen na zaten beide partijen nog steeds vast in dezelfde oude retorische veldslagen, de wonden liepen nog steeds zo diep dat elk teken van dialoog werd begroet met protestbuien van de Brexit-ondersteunende pers.

Er was weinig teken van zelfreflectie, laat staan ​​verzoening – en heel weinig waarheid.

Als Groot-Brittannië echter in het reine wil komen met de Brexit en een pad voorwaarts wil vinden, is het de taak van degenen die pleitten voor het verlaten van de EU om de eerste stap te zetten. Dat betekent het triomfalisme achterwege laten, en het betekent meer eerlijkheid over waar Brexit precies over ging en wat het niet was – kortom, meer gratie van de overwinnaars.

Het is geen toeval dat de bezielende slogan van de Brexiteers was “take back control”, niet “Brexit zal je rijker maken”. Het Brexit-project ging over soevereiniteit, macht en meesterschap over het lot van de natie – in het bijzonder controle over immigratie.

In werkelijkheid ging het nooit echt over economie. Door exporteurs met meer papierwerk te belasten en belemmeringen op te werpen voor de uitwisseling van goederen en diensten met de grootste handelspartner van het VK, zou het land altijd armer worden, althans op korte tot middellange termijn. Degenen die anders beweerden, waren ofwel waanvoorstellingen of oneerlijk.

En deze zaak is nu bewezen: het Office for Budget Responsibility, de officiële economische voorspeller van de regering, schatte in zijn Economic and Fiscal Outlook-rapport van november dat de handelsintensiteit van het VK 15 procent lager zal zijn dan wanneer Brexit nooit had plaatsgevonden – het resultaat van duizenden bedrijven die besluiten dat het te duur of te veel moeite is om over het Kanaal handel te drijven.

Deze economische effecten zijn nu al voelbaar. Het Centre for Economic Reform schat dat het BBP van het VK in het tweede kwartaal van vorig jaar 5,5 procent lager was dan het geweest zou zijn als het in de EU was gebleven. Ondertussen waren de investeringen 11 procent lager en de goederenhandel 7 procent lager. Met andere woorden, de inzinking van de bedrijfsinvesteringen sinds de Brexit heeft de economie een klap gegeven ter waarde van £ 1.000 per huishouden, volgens Jonathan Haskel, een lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of England.

Natuurlijk beschouwen sommige Brexit-aanhangers dat misschien als een prijs die de moeite waard is om de Britse soevereiniteit uit de collectieve pool van de EU te slepen – en daarmee potentiële toekomstige kansen te openen. Misschien krijgen ze uiteindelijk gelijk. Maar Remainers zouden veel meer respect voor hen hebben als ze eerlijk waren over de economische klap, in plaats van BBP-gegevens uit de ongekende pandemiejaren te gebruiken om ten onrechte te beweren dat het een economisch voordeel is om de EU te verlaten.

En deze waarheidsmassage gaat regelrecht naar de top. Sunak verwelkomde het jubileum en prees de meer dan 70 handelsovereenkomsten die het land heeft gesloten sinds het de EU heeft verlaten, maar hij koos ervoor om niet duidelijk te maken dat de overgrote meerderheid kopieer- en plakwerk is van de deals die het VK genoot toen hij lid was van het blok. Slechts twee van de deals zijn volledig nieuw – met Nieuw-Zeeland en Australië – en de eigen schatting van de regering is dat laatstgenoemde in 15 jaar tussen de 0,01 en 0,02 procent zal toevoegen aan het BBP van het VK.

Sunak haalde ook de oude canard uit dat de Brexit het land toestond om COVID-19-vaccins een paar weken eerder uit te geven dan de EU – een opschepperij die door ministers tot vervelens toe werd herhaald, maar dat maakt het niet juister.

Eerlijkheid over de impact van de Brexit en het toegeven aan de gevolgen ervan is niet onpatriottisch of “groot-Brittannië ten val brengen” – het is van vitaal belang voor het helen van de politieke breuk die is ontstaan. Geen wonder dat Remainers blijven zeggen “we hebben het je gezegd” en weigeren verder te gaan als veel van hun voorspellingen juist zijn gebleken – zelfs als de spin en halve waarheden blijven komen.

Maar verder moeten ze.

Dat betekent echter geen capitulatie of bekering – het betekent begrip. Restanten moeten erkennen dat veel Leave-kiezers de Brexit steunden in de hoop een gevoel van gemeenschap, veiligheid en identiteit te herwinnen – een land waar ze zich niet langer achtergelaten voelden. En die legitieme en diepgevoelde zorgen werden te vaak bespot.

Dat brengt ons bij de vraag wat Groot-Brittannië doet met al deze nieuwe controle.

Een voordeel van het verlaten van de EU is dat het het VK losmaakt van de structurele problemen en verkwistende zwakheden van het blok: de ijzige besluitvorming; de aanwezigheid van regeringen van de vijfde colonne, zoals Polen en Hongarije, die de waarden van binnenuit uithollen; het gebrek aan democratische verantwoording in de instellingen van de EU; het bizarre reizende circus van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg; en het Qatargate-corruptieschandaal dat het vertrouwen van het publiek in instellingen verder ondermijnt.

Zelfs de meest vurige Remainer zou toegeven dat het een opluchting is om vrij te zijn van deze afleidingen. En als het VK slim is, betekent dit dat het land wendbaarder kan zijn op het gebied van economisch, regelgevend en buitenlands beleid, wat een enorm voordeel kan blijken te zijn in een snel veranderende wereld.

Maar om verder te gaan dan de fantasievisie van Brexit om echte kansen te vinden die de economische handicap van het verlaten van de interne markt kunnen compenseren, vereist een moment van grondige afrekening. Wat is Groot-Brittannië nu? Hoe kunnen diepgewortelde problemen als regionale ongelijkheid en stagnerende productiviteit worden opgelost? Waar zal de toekomstige rijkdom vandaan komen om steeds duurdere openbare diensten te financieren? En hoe moet de deal met de EU worden verbeterd?

Aan welke kant ze ook stonden, de Britten moeten nu in het reine komen met wat Brexit echt betekent – ​​wratten en zo – en een gedeelde visie voor de toekomst vinden.

Voor het beantwoorden van deze vragen is iedereen nodig.