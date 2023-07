Het testament van Silvio Berlusconi

Die Fininvest met kennis van Piersilvio en Marina Berlusconi, de meest geteste kinderen van ex-cavaliere, gemeinsam kontrolliert. Het testament bevat een aantal mogelijke problemen.

Abschied vom Patriarchen: die fünf Kinder Silvio Berlusconis bei der Abdankungsfeier vom 14. Juni in Mailand. Claudio Furlan/AP

Seit Tagen speculars die Medien in Italien über den letzten Willen am 12. June 2023 verstorbenen ehemaligen italienischen Regierungschefs und Unternehmers Silvio Berlusconi. Dit imperium heeft geleid tot een complex van bedrijven die de familieholding runt om te investeren in een onroerendgoedportefeuille en een ander rijksmonument. Sein Gesamtwert wurde zaletzt auf rund vier miljard euro.