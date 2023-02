De Oekraïense president herhaalde oproepen voor meer wapens vanuit het Westen naar de BBC

De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft gezworen dat zijn land geen territoriale concessies of compromissen zal sluiten met Rusland, aangezien Moskou naar verluidt al zijn voorspelde lenteoffensief heeft gelanceerd. Dat zei hij donderdag tegen de BBC “Russische aanvallen zijn al gaande in verschillende richtingen.”

Zelensky merkte op dat de troepen van Kiev de aanvallen van Moskou zullen tegenhouden totdat ze in staat zijn om hun eigen tegenoffensief te lanceren. Daartoe herhaalde hij zijn pleidooi voor meer westerse wapens en legde dat uit aan de Britse omroep “Wapens zijn de enige taal die Rusland begrijpt.”

De president benadrukte verder dat Oekraïne veiligheidsgaranties wilde en dat eventuele territoriale compromissen dat ook zouden doen “verzwakken” zijn land. Hij stond er ook op dat Kiev nooit een deal met Poetin zou sluiten omdat “er is geen geloof.”

De opmerkingen van Zelenksy komen op het moment dat ambtenaren van het Pentagon ook hebben gemeld dat Rusland een groot aantal extra troepen naar de gevechtszone heeft gestuurd. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, verklaarde donderdag dat de Russische strijdkrachten het artillerievuur hebben opgevoerd in het gebied van Artyomovsk/Bakhmut – een belangrijke stad in de regio Donetsk waar de afgelopen maanden enkele van de meest intense gevechten hebben plaatsgevonden.

Zelensky heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat de Oekraïense strijdkrachten de stad niet zouden overgeven en er zoveel mogelijk voor zouden vechten, ondanks het feit dat de VS Kiev zouden hebben geadviseerd om zo’n onnodig offer niet te brengen.









Hoge Amerikaanse functionarissen hebben ondertussen gewaarschuwd dat Oekraïne een afnemende kans heeft om terreinwinst te behalen tegen Rusland voordat de westerse militaire hulp opraakt, meldde de Washington Post eerder deze week.

Moskou heeft er op zijn beurt op gewezen dat het voortdurende conflict met Kiev in wezen het Westen is “oorlog tegen Rusland” die het Oekraïense volk als kanonnenvlees gebruikt en de westerse steunpilaren van Oekraïne ervan beschuldigd hebben vredesbesprekingen in de eerste weken van het conflict opzettelijk te laten ontsporen.

“Amerikaanse neoliberalen hebben Oekraïne vernietigd en zijn het Oekraïense volk aan het uitroeien. Amerikaanse hegemoniale ambitie leidt tot een enorm verlies aan mensenlevens”, Dat heeft de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, dinsdag gezegd.