Nikola zal eind volgend jaar beginnen met het aanbieden van een geavanceerd rijhulpsysteem op zijn elektrische zware vrachtwagens, zei het bedrijf woensdag.

Het systeem, gemaakt door Plus en PlusDrive genaamd, is vergelijkbaar met de rijsystemen op de snelweg die worden aangeboden door autofabrikanten, waaronder Tesla , Algemene motoren En Ford-motor – hoewel een menselijke bestuurder aanwezig en oplettend moet zijn, kan het systeem de meeste rijtaken op de snelweg zelf aan, naast het assisteren van de menselijke bestuurder in niet-snelwegsituaties, waaronder het achteruitrijden naar laadperrons.

Plus zegt dat zijn “autonome rijtechnologie het best-in-class perceptiesysteem en deep learning-modellen in de branche biedt om snel, nauwkeurig en veilig de omgeving van het voertuig waar te nemen, te voorspellen wat er gaat komen en het voertuig te besturen om zijn volgende beweging te maken.”

Maar een vertegenwoordiger van Nikola vertelde CNBC dat het systeem, zoals het zal worden geïntegreerd in de vrachtwagens van het bedrijf, is ontworpen als een “ogen-op-weg, hands-on-wheel”-systeem.

Nikola CEO Michael Lohscheller zei in een release dat de elektrische stuur- en remsystemen die al in de vrachtwagens van het bedrijf worden gebruikt, de integratie van het Plus-systeem, dat radar, camera’s en lidar-sensoren omvat om obstakels rond de vrachtwagen te detecteren, zal vereenvoudigen.

Plus levert het PlusDrive-systeem al aan de Italiaanse fabrikant van zware vrachtwagens Iveco, een oude Nikola-partner. Iveco begon eerder deze maand met het testen van zijn eigen vrachtwagens met PlusDrive.

Nikola zei dat verschillende van zijn wagenparkklanten, waaronder PGT Trucking en Christenson Transportation, ermee hebben ingestemd om prototypes van Nikola-vrachtwagens met PlusDrive te testen. Het bedrijf verwacht tegen het einde van 2024 te beginnen met het aanbieden van PlusDrive op zijn reguliere batterij-elektrische en brandstofceltrucks.

Nikola zal zijn resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar publiceren voordat de Amerikaanse markten donderdag opengaan.

Verduidelijking: het geavanceerde rijhulpsysteem van Plus, zoals geïntegreerd in Nikola’s semitrucks, is ontworpen als een “ogen op de weg, hands-on-wheel”-systeem, volgens een vertegenwoordiger van het bedrijf. In een eerdere versie van dit verhaal werd de functionaliteit verkeerd gekarakteriseerd.