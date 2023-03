Maar veel voorstanders van legalisatie van marihuana vrezen dat de uitkomst staatswetgevers zal aanmoedigen die al lang op hun hoede zijn voor het freewheelende medische programma om hun inspanningen op te voeren om strengere limieten op de markt te leggen.

“De antirevolutionaire krachten willen Oklahoma terugbrengen naar hun droom van dit vervlogen tijdperk”, zegt Lawrence Pasternack, een voorstander van legalisering die uitgebreid heeft geschreven over het onkruidexperiment van de staat. “Ze zien marihuana als een gruwel voor die droom.”

De afwijzing van het referendum in Oklahoma markeert de laatste mislukte stemronde voor voorstanders van legalisatie in de afgelopen maanden. Kiezers in Arkansas, South Dakota en North Dakota versloegen in november referenda over legalisatie, terwijl kiezers in Maryland en Missouri petities voor legalisatie voor volwassenen goedkeurden.

De kiezers in Oklahoma steunden in 2018 de legalisatie van medicinale marihuana met een marge van twee cijfers, ondanks overweldigende tegenstand van gekozen functionarissen, gezondheidszorggroepen en zakelijke belangen.

Het medische programma vereist geen reeds bestaande aandoening om in aanmerking te komen, dus vrijwel iedereen kan een medische kaart krijgen. Er waren aanvankelijk ook geen limieten voor zakelijke licenties en ze kosten slechts $ 2.500. Maar vorig jaar voerden wetgevers een tweejarig moratorium in op nieuwe licenties, dat in augustus van kracht werd.

Voorstanders van legalisering prees de potentiële economische voordelen van volledige legalisatiemet name de belastingmeevaller die zou komen van klanten buiten de staat uit Texas en andere aangrenzende staten.

Ze benadrukten dat de goedkeuring van het referendum mensen met cannabisgerelateerde strafrechtelijke veroordelingen in staat zou stellen hun strafblad te laten schrappen, en dat mensen die tijd uitzitten voor die aanklachten een verzoekschrift kunnen indienen om hun straf te verminderen of te schrappen.

Maar de voorstanders van het referendum kregen de afgelopen twee jaar te maken met ernstige tegenwind door een constante stroom van invallen door wetshandhavers op illegale teelten. Daarnaast waren er enkele krantenkoppende misdaden die verband hielden met wietkwekerijen, met name de viervoudige moord op vier Chinese staatsburgers in november.

Een oppositiecampagne onder voorzitterschap van de voormalige Republikeinse regering Frank Keating leunde sterk op wetshandhavers om te beweren dat recreatieve legalisatie de staat zou openstellen voor nog meer crimineel gedrag en kinderen in gevaar zou brengen.

Er zijn nu 37 staten met uitgebreide medische programma’s, terwijl 21 staten iedereen vanaf 21 jaar toestaan ​​legaal wiet te bezitten.