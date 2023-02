Voormalig Rangers-spits Kenny Miller heeft suggesties verworpen dat het team in de zomer een complete verbouwing nodig heeft.

Michael Beale leed zondag zijn eerste nederlaag als Rangers-manager toen ze verloor met 2-1 van Celtic in de Viaplay Cup-finale in Hampden Park.

Ze staan ​​negen punten achter op hun Old Firm-rivalen in de titelrace in de Schotse Premiership, waardoor de Scottish Cup dit seizoen hun enige echte hoop op zilverwerk is.

Maar Miller gelooft niet dat het veel zal kosten voor zijn voormalige club om volgend seizoen een echte uitdaging voor de titel aan te gaan.

“Ik denk dat de wederopbouw veel te sterk is”, vertelde hij Sky Sports-nieuws.

“Rangers zijn een goede ploeg, ze hebben veel kracht en diepgang.

“Michael Beale zal er altijd naar streven om er zijn eigen stempel op te drukken, daar is hij al mee begonnen met de twee toevoegingen in januari.

Todd Cantwell en Nicolas Raskin kwamen in januari bij Rangers





“Ik kan me voorstellen dat er in de zomer nog eens drie of vier komen en dat er ook mensen zullen vertrekken.

“Hij heeft al gezegd dat de selectie moet worden ingekort, er zijn te veel spelers die zelfs in een dagelijkse situatie misschien onhandelbaar worden voor training.

“Hij zal zeker niet herbouwd worden, maar misschien komt er in de zomer wel een opfrisbeurt van de ploeg.”

Miller gelooft dat hun League Cup-nederlaag nog meer focus legt op de verdediging van hun Schotse Cup-titel door Rangers.

“De competitie was al gedaan, dus alle focus moet gaan om er weer bovenop te komen en op te bouwen naar de Scottish Cup aan het einde van het seizoen, want ik denk dat dat nu van het grootste belang wordt”, voegde hij eraan toe.

Het enige zilverwerk van Rangers vorig seizoen was de Scottish Cup





“Bekerfinales zijn super belangrijk voor beide teams. Het is een kans om een ​​trofee te winnen en ik had gewoon het gevoel dat Rangers dat misschien net iets meer had gewild.

“Als we het laatste derde deel van het seizoen ingaan, denk ik niet dat Rangers-fans zullen accepteren dat ze geen trofeeën meer winnen.

“Deze Scottish Cup wordt zo, zo belangrijk dat Rangers de finale halen en begin juni de trofee behouden.”

Tavernier verontschuldigt zich voor ‘onacceptabel’ optreden

Rangers-aanvoerder James Tavernier verontschuldigt zich bij de fans na de nederlaag in de finale van de Schotse League Cup tegen Celtic



Rangers-aanvoerder James Tavernier bood zijn excuses aan bij de fans na de nederlaag tegen Celtic, omdat hij het optreden omschreef als “onaanvaardbaar”.

“Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden aan de fans. Het was een onaanvaardbare prestatie van onszelf.

“De eerste helft was niet goed genoeg, dat weten we, en de tegenvaller voor rust liet ons meer te doen.

“We kregen de tweede tegen en kregen toen ons doel, creëerden nog een goede kans, maar we verspilden genoeg tijd in de wedstrijd om te reageren en dat is de meest teleurstellende factor.

“Ja, we kregen duidelijk enig geloof toen Alfredo scoorde en we creëerden daarna nog een paar kansen.

“Maar je kunt niet zoveel tijd in het spel weggeven om te proberen jezelf er weer in te krijgen.

“Dus daar zijn we teleurgesteld over. Het is de eerste nederlaag die we hebben geleden onder de gaffer.

“We hebben de resultaten behaald die we wilden, maar toen het er toe deed, kregen we het resultaat niet.

“We weten dat er veel werk aan de winkel is en we blijven hard werken op het trainingsveld. Maar we moeten elke wedstrijd leveren en dat lukte vandaag niet.”

Bevestigde wedstrijden van de Schotse Premiership live op Sky Sports

zondag 5 maart: St Mirren vs Celtic, aftrap 12.00 uur

Zaterdag 18 maart: Motherwell vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 2 april: Ross County vs Celtic, aftrap 12.00 uur

Zaterdag 8 april: Celtic vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 9 april: Dundee United vs Hibernian, aftrap 12.00 uur

