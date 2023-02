Washington

CNN

—



Het lot van het kwijtscheldingsprogramma voor studentenleningen van president Joe Biden, dat gevolgen zou hebben voor tientallen leners met een breed scala aan hogescholen en sociaaleconomische achtergronden, ligt in de handen van negen relatief rijke mensen die zijn afgestudeerd aan een korte lijst van elite privéscholen.

Wanneer de regering-Biden dinsdag voor het Hooggerechtshof stapt om het programma te verdedigen, dat tot $ 20.000 aan kwijtschelding van federale studentenschulden zou bieden aan miljoenen gekwalificeerde leners, zullen ze hun argumenten maken voor een kleine groep juristen die verre van zijn vertegenwoordiger van de leners die van de vrijstelling zouden kunnen profiteren.

Alleen al door de salarissen van de rechters onderscheiden ze zich van het grootste deel van het land: opperrechter John Roberts zal in 2023 $ 298.500 verdienen, terwijl elk van de geassocieerde rechters dit jaar $ 274.200 zal binnenhalen voor hun dienst. Dat omvat geen inkomsten uit externe bronnen, zoals boekdeals.

De rechtbank bestaat ook uit enkele van de slimste juridische geesten van het land van een klein aantal prestigieuze scholen, nog een andere factor die hun afstand tot de leners die baat zouden kunnen hebben bij schuldverlichting, onderstreept. De meeste van de huidige leden woonden een van de twee Ivy League-rechtsscholen bij: Harvard en Yale.

Roberts ging samen met rechters Ketanji Brown Jackson, Neil Gorsuch en Elena Kagan allemaal naar de Harvard Law School. Rechters Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, Samuel Alito en Brett Kavanaugh gingen naar Yale Law School. De enige huidige rechter die geen deel uitmaakt van de Ivy-club is Amy Coney Barrett, die haar diploma rechten behaalde aan de Notre Dame.

Sommige rechters kregen financiële steun om hen naar school te helpen: Thomas ontving een studiebeurs van Holy Cross College om zijn bachelordiploma daar te betalen, terwijl Sotomayor met een studiebeurs naar Princeton University en Yale Law School ging. En ze hebben verschillende achtergronden met verschillende politiek. Thomas groeide bijvoorbeeld op in armoede in Pin Point, Georgia, en is de leidende conservatieve rechter van het hof.

En om zeker te zijn, kunnen studenten die federale leningen hebben afgesloten voor niet-gegradueerde programma’s op privéscholen in aanmerking komen voor de vrijstelling. Volgens gegevens van de College Board hebben die studenten de afgelopen jaren zelfs meer schulden aangegaan dan hun tegenhangers op openbare scholen en tegen iets hogere tarieven.

De vrijstelling is bedoeld om leners te helpen die het grootste risico lopen op wanbetaling of wanbetaling. Zodra de kwijtschelding van schulden begint, kan het plan tot $ 10.000 aan schuldverlichting voor studentenleningen bieden aan in aanmerking komende leners die minder dan $ 125.000 ($ 250.000 per huishouden) verdienen. Bovendien kunnen leners die een Pell Grant hebben ontvangen tot $ 20.000 aan verlichting ontvangen.

“Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat (de rechters) niet leefden met de ervaringen van de mensen die profiteren van het schuldverlichtingsprogramma van de president. En het is belangrijk voor hen om op deze zaak in te gaan en de grenzen van hun eigen levenservaring te begrijpen en hoe dat van invloed kan zijn op hun vermogen om onpartijdig te zijn bij het beoordelen van de zaak’, zei Mike Pierce, uitvoerend directeur van het Student Borrower Protection Center, dat er bij de rechters op aandrong om het hulpprogramma handhaven in een brief van een vriend van de rechtbank.

Pierce zei dat hij naar zowel Sotomayor als Jackson zal kijken om “vragen te stellen die proberen de ervaringen van de mensen te verzamelen die zullen profiteren om de advocaat-generaal de kans te geven om de economische grondgedachte van de regering echt uiteen te zetten – de noodsituatie die zij ziet en de reden dat het deze grote actie heeft ondernomen.

Het ministerie van Onderwijs ontving ongeveer 26 miljoen aanvragen voor schuldverlichting tegen de tijd dat een rechter van de federale districtsrechtbank het programma in november blokkeerde. Meer dan 16 miljoen van de aanvragen van die leners werden volledig goedgekeurd en volgens de administratie zouden meer dan 40 miljoen leners in aanmerking komen voor het programma.

Naast hun behaaglijke overheidssalarissen, zijn sommige rechters rijkelijk betaald door middel van lucratieve boekdeals of lesgeven, volgens hun financiële onthullingen, die beperkte informatie geven over hun financiën, die van hun echtgenoten en verschillende reisvergoedingen. Onder die groep bevinden zich Sotomayor, Gorsuch en Barrett, die de afgelopen jaren allemaal meer dan zes cijfers aan royalty’s voor boeken of publicaties hebben ontvangen.