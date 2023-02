Producenten van de ‘Rust’-film met in de hoofdrol Alec Baldwin kondigden vrijdag aan dat ze een verlaagde boete van $ 100.000 zullen betalen aan het Occupational Health and Safety Bureau van New Mexico, waarmee ze een civiel onderzoek naar de doodgeschoten cameraman Halyna Hutchins op de filmset zullen schikken.

De uiteindelijke boete werd verlaagd ten opzichte van een oorspronkelijke boete van $ 136.793 die afgelopen april was uitgegeven. Het staatsagentschap verlaagde de zaak ook van de zwaarste classificatie, “opzettelijk-ernstig” naar “ernstig”. De schikking wordt 20 dagen na indiening definitief gemaakt.

“Onze topprioriteit is altijd geweest om de productie te hervatten en deze film te voltooien, zodat we het leven en werk van Halyna Hutchins kunnen eren”, zei Melina Spadone, een advocaat die het productiebedrijf “Rust” vertegenwoordigt, in een verklaring. “Deze zaak schikken in plaats van procederen, is hoe we het beste verder kunnen gaan om dat doel te bereiken.”

De producers zijn van plan om dit voorjaar door te gaan met het filmen van “Rust” en kondigden ook aan dat de productie van een documentaire over Hutchins zal beginnen.

De autoriteiten van New Mexico hebben een reeks getuigenverklaringen afgelegd over de zaak en brachten in april een rapport uit, waarin werd beweerd dat de filmproducenten zich “niet hadden gehouden” aan de industriebrede veiligheidsnormen voor vuurwapens.

Het bewijsmateriaal dat tijdens het onderzoek is verzameld, is door beklaagden gebruikt in andere zaken die verband houden met de schietpartij en om “verkeerde informatie” in de media te corrigeren, aldus een aankondiging van vrijdag.

De aankondiging komt een dag nadat Baldwin, die het pistool hanteerde waarmee Hutchins om het leven kwam, onschuldig pleitte en afzag van zijn eerste rechtszaak, die vrijdag zou plaatsvinden. Naast de hoofdrol in de film is Baldwin ook een producent.

Baldwin en de wapensmid van de film, Hannah Gutierrez-Reed, worden beschuldigd van onvrijwillige doodslag in een lopende strafzaak. Gutierrez-Reed verscheen vrijdag voor het eerst voor de rechter. Baldwin wordt ook geconfronteerd met een civiele rechtszaak van de ouders en zus van Hutchins.