Dixie D’Amelio is officieel haar blonde tijdperk ingegaan.

De TikToker nam afscheid van haar kenmerkende zwarte haarkleur en debuteerde een dramatische platina pixie tijdens het herfst / winter 2023-evenement van YSL. Voor het Paris Fashion Week-uitje wiegde Dixie een schokkerig, ongedaan gemaakt kapsel met textuur – bijna alsof ze haar vingers door haar haar haalde na een goede nachtrust – en liet haar lange pony langs haar wenkbrauwen glijden, die onaangeroerd waren en in hun natuurlijke brunette bleven. schaduw.

“Ik heb meer plezier tbh,” schreef ze, creditering Dimitris Giannetos voor haar stoere uitstraling. “Bedankt @ysl prachtige show vanavond.”

Natuurlijk was de bleekblonde look van de 21-jarige niet het enige stijlmoment dat het vermelden waard was. Ze combineerde haar gedurfde transformatie met een even edgy outfit, waarbij ze brutale lingerie droeg met een zwarte nauwsluitende tanktop en bijpassend ondergoed. Ze accessoriseerde met een doorzichtige midi-rok, een oversized blazer en sandaalhakken.