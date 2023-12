Het perfecte diner: totaal succes in de finale op Rügen

Met „Het perfecte diner“ op de dag van de week met een totaal succes. Gast Allyn (35) was van harte welkom bij beide gasten.

„Het perfecte diner“ – Teilnehmerin Allyn omschrijft zichzelf als „ehrgeizig, dominant, ehrlich en gestructureerd“. We zeggen dat de patiënt ziek is van humor: „Ik ben blij dat ik kan winnen, met mijn oprechte medeleven.“ Das Gewinner-„Dinner“ vindt plaats in ihrem Häuschen in Barth, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Als Schnibbelhilfe Freundin Anne herhaalt, een van de „Soffies“. „De naam van de Soffies komt, we gaan op de bank zitten en ontspannen“, zegt Allyn terwijl ze geniet van een vriendelijke reis. Die Soffies halfen ihr auch bei der Menü-Wahl: „Als ik de Anruf habe had, hadden we twee dagen spaer aine Tagung en hadden we gemeenschappelijk gedeeld, ik was koche.“ Het motto ‘Viele Soffies Verderben den Brei’ werd immers veranderd.

Indien het Aperitief wordt bereid met Allyn a Bloody Mary, dan zijn de Barther Tomaten aanwezig. „Het is iets stijlvols. Ik heb een geweldige ervaring gehad en het is een goede ervaring“, zegt Märy (34) die op het idee kwam – nog niet namens, namens de regionale specialiteiten.

Gezien de lange tijd dat Allyn een fotobox in de tuin heeft staan. Maar zo lang braucht voor rucola met gekarameliseerde walnoten, carpaccio van rode bieten en verse kaas. „Die Rote Bete hat Eisen“, legt Allyn de „Wachmacher“ uit. “Als je je topfavorieten niet kent”, ziet Muss Tim (27) je deze week graag nog eens terug. Die Walnüsse sind Gunnar (36) zu knapperig: „Es war schon sehr, sehr viel Zucker.“ Signaal Fazit: „Er was een lichtje, een perfect resultaat voor mij.“

Demand-Première eindigt in Mülleimer

Sinds chocolade met verse pit en vanille-ei als dessert geplant. Laat Allyn alstublieft weten: „Dat is de première.“ Het idee met de ballonnen om schokdempers te herstellen is als een flop. Dann schmilzt auch noch das Eis zu schnell. „Ik kan niets bieden“, legt Allyn de gasten uit over het totale succes. „Das gefällt mir gar nicht.“ Ook ab in den Mülleimer. Der Schokokuchen rettet das Dessert. Gunnar verwoordt deze spontane planning: „Als het niet gepland was, dan is het volkomen menselijk.“

Ik ben er trots op dat het dessert erg duur is, maar de anderen zeggen dat het vies is. En zo komen we bij deze dagen met een stukje Dreier-Sieg, de Aga, Tim en Allyn met juwelen 35 Punkte ab. Nur Gunnar had een seiner 25-Punkte-Bewertung zu knabbern: „Enttäuschend. Bei dem, was ich investiert habe, ich kurz form Heulen.“