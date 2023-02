OnePlus introduceerde eerder deze maand de Ace 2 in China met de Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Er wordt echter verwacht dat het bedrijf een versie van de Ace 2 onthult met de Dimensity 9000-chip aan het roer. OnePlus heeft nog niet veel onthuld over de Ace 2 Dimensity Edition, maar dankzij een betrouwbare tipgever Digitaal chatstationwe weten hoe de smartphone eruit zal zien.

DCS plaatste een afbeelding van de OnePlus Ace 2 Dimensity Edition in zwarte kleur. Het heeft een platter ontwerp in vergelijking met het Snapdragon-model, waarbij de achterkant vier cirkels heeft, waarvan er twee de drie camera’s bevatten. De smartphone heeft ook een waarschuwingsschuifregelaar aan de rechterkant, vergezeld door de aan / uit-knop.

Het gerucht gaat dat de primaire camera op de OnePlus Ace 2 Dimensity Edition een 64MP OV64M-sensor zal gebruiken in plaats van de 50MP IMX890-sensor die we hebben op de Snapdragon-variant. De laadsnelheid zou ook zijn verlaagd van 100W naar 80W, maar de Dimensity Edition zal naar verwachting de rest van de specificaties delen met de Snapdragon-versie.

De Snapdragon 8+ Gen 1-aangedreven OnePlus Ace 2 werd geïntroduceerd als de OnePlus 11R in India. Het valt nog te bezien of de Dimensity Edition ook buiten China onder een andere naam gelanceerd zal worden.

Bron (in China) | Via