Het Oekraïense volk in de Donbass heeft een sterke band, want in het Zuiden zijn ze strategisch verbonden.

An der Südflanke von Bachmut hat Kiew den Russen een empfindlichen Schlag verstzt. Degenen zoals na de Durchbruch soll laut Selenski auch bei schlechtem Weitergehen.

Het Oekraïense volk in de Donbass heeft een sterke band, want in het Zuiden zijn ze strategisch verbonden.

Zwitserland nieuws