Hoogtepunten van het verhaal Deze pagina bevat de show Transcript

6 maart 2023

Vandaag gaat CNN 10 diep naar de bodem van een groot meer, waar een vrachtschip werd ontdekt na meer dan 120 jaar onder water te hebben gelegen. CNN 10 zal de technologie uitleggen waarmee onderzoekers het schip in bewaarde staat konden lokaliseren. CNN 10 heeft ook een update over Teresa Gray, die door CNN Heroes werd erkend voor haar bijdragen via haar non-profitorganisatie Mobile Medics. Teresa reisde naar Turkije om de mensen daar te helpen na de verwoestende aardbeving. Dat alles en een paar papegaaien die een college-softbalwedstrijd in Florida onderbreken, in deze aflevering van CNN 10.

Klik hier om toegang te krijgen tot de afdrukbare versie van het CNN 10-transcript van vandaag

CNN 10 bedient een groeiend publiek dat geïnteresseerd is in compacte on-demand nieuwsuitzendingen, ideaal voor uitlegzoekers onderweg of in de klas. De prioriteit van de show is om verhalen van internationaal belang te identificeren en vervolgens duidelijk te beschrijven waarom ze nieuws maken, wie er door wordt geraakt en hoe de gebeurtenissen passen in een complexe, internationale samenleving.

Bedankt voor het gebruik van CNN 10