3 maart 2023

Vandaag kijkt CNN 10 hoeveel TikTok te veel TikTok is. Deze week kondigde de sociale media-app aan dat gebruikers onder de 18 jaar hun accounts na een uur schermtijd per dag zullen vergrendelen. In deze aflevering van CNN 10 hoort ons team van CNN Chief Medical Correspondent Dr. Sanjay Gupta over de impact van te veel schermtijd op jonge mensen. CNN 10 zet ook onze serie over de toekomst van reizen voort. Dat alles en een kijkje in het landhuis van een gelukkige kikker in deze aflevering van CNN 10.

WEKELIJKSE NIEUWS QUIZ

1. Wat is de naam van de voormalige komiek en acteur die de huidige president van Oekraïne is?

2. Welk land heeft de titel van grootste democratie in Afrika?

3. Welke professionele sportcompetitie implementeert nieuwe regels, waaronder een pitchklok?

4. Welke Amerikaanse stad wordt ook wel de “Motor City” genoemd?

5. Wat is de naam voor de voorgestelde trein in een koker die in de reisserie van deze week te zien is?

6. Welke kleur hebben de beroemde laarzen die de modeweek van New York dit jaar overnamen?

7. Welke natie, die in de aflevering van woensdag te zien is, kampt momenteel met een tekort aan groenten en fruit?

8. Een team van jonge Boeing-ingenieurs vestigde het Guinness World Record voor het vliegen met welk object het verst?

9. Een rapport dat deze week is vrijgegeven door een Amerikaanse overheidsinstantie die met “weinig vertrouwen” steunde dat de Covid-19-pandemie begon met een lek uit een laboratorium in Wuhan, China?

10. Welke sociale media-app heeft woensdag aangekondigd dat gebruikers onder de 18 jaar hun accounts na een uur schermtijd zullen vergrendelen?

