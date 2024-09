Vodafone heeft een nieuwe mobiele dienst aangekondigd. De waarheid is dat de externe aspecten klaar zijn om te worden verzonden, aangezien de nieuwe prijzen dan beschikbaar zijn. Unterm Strich is hoe dan ook meer daten een goede ervaring.

Voor het surfen op 4G- en 5G-netwerken zijn mobiele diensten van Vodafone beschikbaar tegen nieuwe GigaMobil-tarieven. Sprich: meer Datenvolumen fürs Geld. Dit betekent dat Vodafone nu een „Quasi Flat Rate“ biedt voor mobiel surfen met 280 Gigabyte datavolumes. Overweging met Vodafone en de Datenbonus in de GigaKombi (inclusief de Euro GigaKombi-Rabatt) – met de bovengenoemde data, de Festnetzanschluss en Mobilfunktarif kombiniert, met onbeperkt Mobilfunk-Datenvolumen vanaf 39,99 Euro. Het Einstiegstarif is nog steeds gunstiger voor de euro.

Unterm Strich? Beide GigaMobil-tarieven markeren GigaMobil XS met 7 Gigabyte datavolumes voor 29,99 euro per maand. Volg de tariefvarianten S met 25 Gigabyte (39,99 euro), M met 50 Gigabyte (49,99 euro) en L met 280 Gigabyte (59,99 euro). De huidige prijs is hoger dan de GigaMobil XL met onbeperkte datavolumes voor de maandelijkse 79,99 euro.

Rabatt is ook beschikbaar voor de jongerentarieven, ook in mobiele radio voor jongeren onder de 28 jaar. Zij zullen Euro weinig zien in vergelijking. De jongeren zijn altijd geïnteresseerd in tariefvarianten, maar ze zijn iets anders qua regelgeving met betrekking tot GigaMobil-tarieven. Ga door met uw volgende datingvolume. Aanbieding: In de prijsvariant In de tariefvariant L enthält GigaMobil Young 280 Gigabyte Datavolume voor maandelijks 49,99 Euro. Het XL-tarief is een onbeperkt datingvolume van 69,99 Euro. In alle tariefvarianten is de minimale vertraging 24 maanden.

U vindt er ook alle beschikbare tariefbestanden: een vast tarief voor telefonie en sms, maar ook voor 4G- en 5G-netwerken inclusief wifi-bellen en EU-roaming.

Family cards kunnen worden gekocht in alle GigaMobil en GigaMobil Young tarieven en we bieden FamilyCards aan met hun eigen Mobilfunk nummers. De Family Cards zijn beschikbaar van: van 5 GB voor 9,99 Euro tot Unlimited voor 34,99 Euro.

U kunt profiteren van GigaKombi-Vorteil als u nieuwe mobiele diensten koopt en geniet van de Vodafone Internet service. Zo kunt u geld besparen in de GigaMobil tariefvarianten (XS, S, M, L en XL) met uw Euro op de Mobil funkrechnung. Dit betekent dat u GigaMobil M opwärts kunt gebruiken met onbeperkte data flat rates voor uw Smartphone. Neu is die GigaKombi ohne Datenlimit für GigaMobil Young Kunden ab Tarifvariante L.

