Beide beleidsregels verbieden je in de meeste scenario’s om met geweld te dreigen of te verheerlijken (elke versie heeft uitzonderingen voor ‘hyperbolische’ spraak tussen vrienden). De nieuwe reeks regels lijkt echter sommige concepten uit te breiden en andere te verminderen. In het oude beleid stond bijvoorbeeld:

Uitspraken die de wens of hoop uitdrukken dat iemand fysiek letsel oploopt, vage of indirecte bedreigingen uiten of bedreigende acties ondernemen die waarschijnlijk geen ernstig of blijvend letsel zullen veroorzaken, zijn niet vatbaar voor actie onder dit beleid, maar kunnen worden herzien en er moet actie worden ondernomen volgens dat beleid.

Iemand echter kwaad wensen is gedekt door het nieuwe beleid, dat luidt:

U mag geen verlangen naar schade wensen, hopen of uiten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) de hoop dat anderen sterven, ziek worden, tragische incidenten krijgen of andere lichamelijk schadelijke gevolgen ondervinden.

Behalve dat ‘nieuw’ hier een beetje een verkeerde benaming is, omdat vrijwel dat exacte beleid werd uitgedrukt in de oude regels voor misbruik – de enige verandering van betekenis is dat het is verplaatst en dat Twitter geen voorbeelden meer geeft.

Wat wel als een betekenisvolle verandering voelt, is het gebrek aan explicietheid van het nieuwe beleid over wie het moet beschermen. De oude maakte het meteen duidelijk: “Je mag niet dreigen met geweld een individu of een groep mensen.” (Nadruk van mij.) Het nieuwe beleid bevat niet de woorden ‘individu’ of ‘groep’ en verwijst in plaats daarvan naar ‘anderen’. Hoewel dat absoluut kan worden geïnterpreteerd als het beschermen van gemarginaliseerde groepen, is er niets specifieks dat u kunt aanwijzen dat daadwerkelijk bewijst Dat.

Er zijn nog enkele veranderingen die het vermelden waard zijn: het nieuwe beleid verbiedt bedreigingen tegen “burgerwoningen en -schuilplaatsen, of infrastructuur” en omvat uitzonderingen voor spraak in verband met videogames en sportevenementen, evenals “satire of artistieke expressie wanneer de context is het uiten van een standpunt in plaats van aanzetten tot actiegericht geweld of schade.”

Het bedrijf zegt ook dat de straf – die meestal komt in de vorm van een onmiddellijke, permanente schorsing of een accountblokkering die je dwingt om aanstootgevende inhoud te verwijderen – mogelijk minder zwaar is als je handelt uit “verontwaardiging” in een gesprek “over bepaalde personen op geloofwaardige wijze beschuldigd van ernstig geweld.” Twitter geeft geen voorbeeld van hoe dat er precies uit zou zien, maar ik heb begrepen dat als je bijvoorbeeld zou oproepen tot de executie van een beroemde seriemoordenaar, je daarvoor misschien geen permanent verbod krijgt.

Ik bedoel dat niet als kritiek op Twitter, voor alle duidelijkheid. Een sociaal netwerk dat zijn moderatiebeleid eigenlijk alleen baseert op wat wettelijk is toegestaan, zou een volslagen hellscape zijn waar ik, en ik denk dat het grootste deel van de bevolking, geen interesse in zou hebben. Ik ben geen advocaat, maar ik zie niets over het verbieden van bots in het eerste amendement. (Misschien komt dat omdat het in de 18e eeuw is geschreven.)