Het nieuwe boek van DeSantis zou als blauwdruk kunnen dienen voor een mogelijke run in 2024

Jeff Zeleny, de belangrijkste correspondent voor nationale zaken van CNN, belicht fragmenten uit het nieuwe boek van de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, “The Courage to Be Free”, dat zou kunnen dienen als blauwdruk voor een mogelijke presidentiële campagne in 2024.