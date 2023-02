Het voorstel van Washington lijkt op een wederzijdse de-escalatie tussen Palestina en Israël, maar erkent de feiten ter plaatse niet

De Amerikaanse regering-Biden heeft naar verluidt een plan gepresenteerd om de spanningen tussen Palestijnen en Israëli’s af te koelen, die dramatisch zijn geëscaleerd sinds de vorming van de nieuwe rechtse regering van Israël.

Zoals gemeld door Axios, naar aanleiding van een verzoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten eind vorige maand, bleef zijn onderminister van Buitenlandse Zaken voor Nabije Oosten, Barbara Leaf, achter en werkte aan het presenteren van een stappenplan om een ​​gewelddadige escalatie in de regio te voorkomen. Antony Blinken had er bij zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als de Palestijnse president Mahmoud Abbas op aangedrongen “pauze” provocerende stappen om verdere vijandelijkheden te voorkomen.

De verzoeken van de regering Biden waren oorspronkelijk gericht op het nemen van belangrijke stappen door de Palestijnse Autoriteit (PA), terwijl er minimale eisen werden gesteld aan de regering van Netanyahu. Antony Blinken drong er bij Mahmoud Abbas op aan om een “beveiligingsplan” gepresenteerd door de Amerikaanse veiligheidscoördinator luitenant-generaal Michael Fenzel, die voorstelde een speciale vleugel van de PA-veiligheidsmacht op te richten die door de VS zou worden opgeleid om Palestijnse milities te bestrijden die zich de afgelopen twee jaar hebben gevormd in de gebieden van Jenin en Nablus. Later verzochten de VS Israël ook om het aantal invallen in Palestijnse steden en vluchtelingenkampen te verminderen, naast het stopzetten van hun plannen voor een aanzienlijke uitbreiding van de nederzettingen; beide weigert Israël door te zetten.









Schurken milities

In september 2021 kondigde de gewapende groepering van de Jenin Brigades aan dat het uit het vluchtelingenkamp van Jenin zou worden geformeerd, en later zou groeien en haar operatiegebieden uitbreiden naar het wijdere gebied van Jenin. De gewapende groep heeft geen traceerbare commando- en controlestructuur. Het bestaat voornamelijk uit mannen tussen de 18 en 25 jaar, voornamelijk leden van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ)-beweging en leden van de Fatah-partij die niet langer loyaal zijn aan de heersende kliek in de partij die het bevel voert over de in Ramallah gevestigde Palestijnse Autoriteit. . Later, in september 2022, kondigde de gewapende beweging Lions ‘Den ook haar oprichting aan in de oude stad Nablus, die beweerde tot geen enkele politieke partij te behoren. Door de opkomst van nieuw gevormde gewapende groepen, wat sinds het begin van de jaren 2000 niet meer is voorgekomen op de Westelijke Jordaanoever, hebben de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit de controle over een groot deel van de noordelijke Westelijke Jordaanoever verloren.

Het voorstel van de VS aan de Palestijnse Autoriteit om een ​​speciale strijdmacht te vormen om tegen de gewapende milities te vechten, is een uiterst gevaarlijke interventie in de aangelegenheden van de regio. Het doet denken aan de door het VK gesteunde “peace bands” die eind jaren dertig onder het Britse mandaat werden gevormd, toen de Britten het initiatief namen om Palestijnen in te zetten om elkaar te bevechten. In tegenstelling tot toen is er vandaag echter geen steun voor anti-militie-activiteiten van het Palestijnse publiek. Volgens alle beschikbare opiniepeilingen steunt de overgrote meerderheid de Jenin Brigades, Lions’ Den en andere gewapende groepen. De PA is de afgelopen drie jaar aanzienlijk verzwakt als gevolg van een financiële crisis, corruptie, het uitblijven van diplomatieke doorbraken, het uitstellen van nationale verkiezingen en het doden en vasthouden van Palestijnen omwille van de Israëlische veiligheid.

Derde Intifada op komst?

De Palestijnse Autoriteit is het afgelopen jaar zelfs betrokken geweest bij beperkte gewapende uitwisselingen met de nieuw gevormde milities op de Westelijke Jordaanoever, wat leidde tot massale protesten van boze inwoners van de Westelijke Jordaanoever. Het belangrijkste probleem dat Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever met de PA hebben, is de ‘veiligheidscoördinatie’ met Israël, wat in wezen betekent dat de veiligheidstroepen van de PA samenwerken met het Israëlische leger, de inlichtingendienst en de grenspolitie om Palestijnse bedreigingen tegen Israëli’s te bestrijden. , maar niet andersom. Toen Israël vorige maand een inval deed in het vluchtelingenkamp van Jenin, waarbij 10 Palestijnen om het leven kwamen, onder wie drie burgers, onder wie een oudere vrouw, kondigde de PA de opschorting van de veiligheidscoördinatie aan.

De Amerikaanse assistent-staatssecretaris voor Nabije Oosten-aangelegenheden had vorige week een ontmoeting met de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi en de senior adviseur van president Abbas, Hussein al-Sheikh, om voor te stellen dat de Palestijnse Autoriteit terugkeert naar veiligheidscoördinatie met Israël, in ruil voor Israël uitbreiding van nederzettingen vertragen. De VS wilden ook dat de PA stopte met haar pogingen om Israël voor het Internationaal Gerechtshof en de VN te dagen wegens vermeende oorlogsmisdaden – een actie waarvoor de PA is bestraft met Israëlische sancties.

Afgelopen donderdag uitte CIA-directeur Bill Burns zijn bezorgdheid over de mogelijkheid van een ‘derde intifada’ (Palestijnse opstand) op de Westelijke Jordaanoever. “Veel van wat we vandaag zien, heeft een zeer ongelukkige gelijkenis met sommige van die realiteiten die we toen (tijdens de Tweede Intifada) ook zagen”. Zijn bezorgdheid stemt overeen met de realiteit ter plaatse, waar vorig jaar volgens de Verenigde Naties het dodelijkste jaar was voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever sinds het einde van de Tweede Intifada in 2005. Palestijnse aanvallen op Israëlische kolonisten en soldaten zijn nu ook dagelijkse kost.













Tweestatenoplossing geblokkeerd

Ondanks dat de Amerikaanse regering de aard van de escalatie duidelijk identificeert, toont ze volledige onwetendheid over haar eigen rol bij het creëren van de huidige vijandelijkheden. Het grootste deel van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Palestina-Israël was gericht op het bevorderen van de Arabisch-Israëlische normalisatie-inspanningen en het uitbreiden van het ‘Negev-forum’, dat Marokko, de VAE, Bahrein en Egypte vormen met Israël, om hun eigen banden. Tegelijkertijd sprak Antony Blinken over het bereiken van een “tweestatenoplossing” tussen Palestijnen en Israëli’s als de enige weg naar duurzame vrede.

Onder het Arabische vredesinitiatief van 2002 (ook bekend als het Saoedische initiatief) is een “tweestatenoplossing” (wat betekent dat Israël een Palestijnse staat erkent en de bezetting van Palestijnse gebieden beëindigt) een voorwaarde voor het normaliseren van de banden tussen Israël en Arabische staten. Door aan te dringen op normalisatie zonder die voorwaarde, probeert Blinken in feite de Palestijnse Autoriteit haar beste onderhandelingsfiche te ontnemen en laat het haar machteloos om concessies te doen aan de Israëlische regering, wiens functionarissen niet eens zullen overwegen om te gaan zitten voor ontmoetingen met hun Palestijnse tegenhangers.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft al verklaard dat hij niet bereid is de uitbreiding van de nederzettingen stop te zetten, zoals voorgesteld door de Amerikaanse regering, terwijl de Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, openlijk aankondigde dat er geen bevriezing van de bouw van nederzettingen zal komen, wat door de Israëlische regering als illegaal wordt beschouwd. de VN en de meeste wereldmachten. Israël heeft ook zijn voornemen aangekondigd om de invallen en verdere militaire activiteiten op de Westelijke Jordaanoever op te voeren, in wat het beschouwt als een voorbereiding op mogelijke vijandelijkheden tijdens de islamitische heilige maand Ramadan.

Hoop voor Palestijnen is de enige weg naar vrede

Ondanks dat de PA het einde van haar veiligheidscoördinatie met Israël heeft aangekondigd, is het duidelijk dat er nog steeds enige coördinatie plaatsvindt en dat de aankondiging meer een public relations-actie was voor president Abbas, die de druk voelt van een ontevreden Palestijnse bevolking. Dit is op zichzelf een belangrijke indicator dat de PA de druk voelt van de Palestijnse samenleving in het algemeen en een teken dat elke door de VS opgeleide PA-troepenmacht om de milities te bestrijden, kan leiden tot een ramp, waarbij de in Ramallah gevestigde autoriteit zelfs omvergeworpen kan worden. vanwege de verontwaardiging die een dergelijke stap zou veroorzaken. Toen de CIA tijdens de laatste jaren van de Tweede Intifada werkte aan de oprichting van de “nieuwe PA-veiligheidsmacht”, werkte het pas nadat de PA zelf had deelgenomen aan de strijd tegen het Israëlische leger en nog steeds een zekere mate van steun van de bevolking behield. Daarnaast had het Israëlische leger ‘Operatie Defensive Shield’ uitgevoerd, wat leidde tot de moorden of arrestaties van de meest prominente militieleiders op de Westelijke Jordaanoever.













De enige manier waarop de PA mogelijk de controle over Jenin en Nablus zou kunnen herwinnen, is door aan het Palestijnse volk te bewijzen dat het aan hun kant staat en niet te vechten voor de VS en Israël. Het is ook de realiteit dat veel van de leidende strijders in de milities, vooral in Jenin, in feite lid zijn van de veiligheidstroepen van de PA die schurkenstaten zijn geworden. Gewapende milities lijken zich ook te vormen in gebieden als Bethlehem, al-Khalil en zelfs Jericho, wat bewijst dat de heropflakkering van de gewapende strijd op de Westelijke Jordaanoever niet alleen beperkt is tot het noorden van het gebied.

De enige manier om de escalatie goed te bestrijden en te voorkomen dat dit uitgroeit tot een veel grotere confrontatie, is door hoop te bieden aan het Palestijnse volk op de Westelijke Jordaanoever, iets waar de VS niet eens aan zullen denken. In plaats van dat de VS als een objectieve bemiddelaar werken, werkt het uitsluitend voor de directe belangen van Israël en accepteert het de politieke terughoudendheid van elke Israëlische regering als een excuus voor het herhaaldelijk overtreden van haar eigen rode lijnen. De VS beschouwen elke Palestijnse politieke partij als een terroristische organisatie, behalve de reguliere tak van de Fatah-partij, wat betekent dat ze niet eens zullen praten met andere Palestijnse vertegenwoordigers dan degenen die hun eigen eisen onderschrijven. Het obsessieve streven van Saoedi-Arabië om de banden met Israël te normaliseren, schijnbaar voor politiek gewin namens de regering-Biden, draagt ​​er ook toe bij dat de Palestijnen elke hoop op vrede wordt ontnomen.

De situatie op de Westelijke Jordaanoever kan niet worden opgelost met bommen en kogels. Zelfs als elk lid van alle gewapende groepen zou worden gedood, zou hetzelfde probleem zich in de toekomst opnieuw voordoen voor Israël. Desondanks zal Washington nooit kritisch kijken naar wat er gaande is en beseffen dat dit conflict twee kanten heeft. Op dit moment behandelt de Amerikaanse regering de escalatie alsof Israël een termietenprobleem heeft en niet dat er mensen zijn die in opstand komen in een voortdurende strijd voor een eigen staat.