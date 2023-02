De grootste nationale organisatie van regeringen van indianenstammen en inheemse stammen uit Alaska roept de regering-Biden op om offshore windprojecten stop te zetten. Ze willen ervoor zorgen dat stammen worden betrokken bij de projectplanning en dat er maatregelen worden genomen om hun territoria en traditionele hulpbronnen te beschermen.

In een resolutie die deze week is aangenomen, dringt het National Congress of American Indians (NCAI) er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau of Ocean Energy Management met klem op aan alle scoping en vergunningen voor offshore windprojecten stop te zetten totdat een alomvattende en transparante procedure adequaat is afgerond. bescherming van tribale milieu- en soevereine belangen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.” Het werd aangenomen tijdens een bijeenkomst van de algemene vergadering van de organisatie die gisteren eindigde, Bloomberg rapporten.

Sommige voorgestelde offshore-projecten bevinden zich in de buurt van federaal erkend stamgebied. Toch worden zorgen van inheemse volkeren volgens onderzoekers en pleitbezorgers vaak aan de kant geschoven. Ze zijn bang dat windenergie de schade zou kunnen herhalen die wordt aangericht door fossiele brandstofbedrijven en andere winningsindustrieën. In een commentaar in CalMatters vorige maand riep Frankie Myers, vice-voorzitter van de Yurok-stam, windenergiebedrijven op omdat ze de stam niet hadden ontmoet nadat ze hadden geboden op windhuurcontracten voor de kust van Californië.

“Californische stammen zijn bang dat deze bedrijven binnenkomen, profiteren van onze middelen en onze gemeenschappen daardoor armer achterlaten – zoals hun voorgangers deden”, schreef Myers.

De resolutie die deze week door NCAI is aangenomen, dringt er bij de regering-Biden op aan om te voldoen aan een wettelijke verplichting om tribale naties te raadplegen over energieprojecten die gevolgen kunnen hebben voor hun grondgebied. Dat omvat het onderhandelen over “eerlijke compensatie” voor het gebruik van hun land en hulpbronnen en bescherming om schade aan het milieu of cultureel erfgoed te voorkomen.

“We zijn het eens met NCAI dat Tribes aan tafel moeten zitten”, zei Tracey Moriarty, hoofd van het Office of Communications bij het Bureau of Ocean Energy Management. De rand in een e-mail. “We werken altijd aan het verbeteren van het consultatieproces om Tribes op een respectvolle manier te betrekken”, zegt de e-mail.