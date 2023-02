The Gunners gingen in hun laatste drie competitieduels zonder overwinning de wedstrijd in

Ongelooflijk, het is de eerste keer sinds december 2009 dat Arsenal tijdens de rust van een achterstand komt en een wedstrijd buiten Londen wint.

Arsenal ging de wedstrijd in Villa Park in nadat hij van de eerste plaats was geslagen na de midweekse nederlaag tegen Manchester City.

En nadat ze Everton en Brentford niet hadden verslagen in hun vorige wedstrijden, stond de druk hoog voor de Noord-Londenaren, waarbij de club het risico liep op een nieuwe capitulatie halverwege het seizoen.

De ploeg van Arteta begon op de slechtst mogelijke manier nadat Ollie Watkins de impasse in de vijfde minuut doorbrak, voordat Philippe Coutinho de voorsprong van de gastheren herstelde na de gelijkmaker van Bukayo Saka.

De Arsenal-baas onthulde dat hij tijdens de rust een gepassioneerde toespraak hield voor zijn ploeg, en dat had duidelijk effect, want de bezoekers scoorden drie onbeantwoorde doelpunten, waarvan twee in blessuretijd.

In een gesprek met Sam Matterface van talkSPORT verklaarde Arteta dat de wilde feesten van zijn ploeg aan het einde lieten zien hoe graag zijn spelers de competitie willen winnen.

Hij zei: “Als ik de reactie zie van (Oleksandr) Zinchenko en als ik de reactie van Granit (Xhaka) door het veld zie gaan (om het te vieren met de reizende fans vanaf de bank)…

“Tijdens de rust moest ik tegen ze zeggen: ‘Wat ik een paar dagen geleden zei, is niet omdat ik denk dat er iets anders is, je moet het doen en het moment is nu. Na 45 minuten is het weg’ en ze reageerden echt.’”

Op de vraag of hij de ploeg tijdens de rust heeft verteld dat ze moeten winnen, antwoordde hij: “Het is nu, het is nu, het is nu. Daarna is het elkaar aankijken, ‘dat hadden we moeten doen’.

“We moeten het individuele niveau verhogen en de simpele dingen goed doen en spelen met veel meer doel en kwaliteit.”

Op zijn emoties gedrukt na een thriller met zes doelpunten, merkte de Spanjaard op: “Nou, buitengewoon blij omdat deze wedstrijd een zeer gecompliceerde context had.

Getty Jorginho en Bukayo Saka maakten indruk op Villa Park tijdens de aftrap van zaterdag aan het begin van de middag

“De eerste psychologisch vanwege de nederlaag die we hadden tegen City, vooral de prestatie die we hadden.

“En over minder dan 72 uur moeten we hier in de ochtend komen en na vijf minuten krijgen we een doelpunt tegen, en dan moet je daarop reageren.

“En we deden het uitzonderlijk goed – vooral in de tweede helft – om die emotionele controle te hebben, het geloof vast te houden, je speelgoed niet weg te gooien en medelijden met jezelf te krijgen en toen hebben we de kwaliteit echt verhoogd.

“Individuele en collectieve kwaliteit en begrip van het spel en wat we moesten doen in het spel om het te winnen.”

En op de vraag of Arsenal weer in de race is om hun eerste titel sinds 2004 te winnen, zei Arteta: “We zijn er.

“Morgen trainen, herstellen en gaan we weer. Het wordt een lange reis!”