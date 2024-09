Het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt in januari 2025 een kennisgeving van interne publicatie met extra kosten voor de burgertoeslag, als officieel in de Bundeshaushalt veranschlagt. Het verschil bedraagt ​​9,6 miljard eurobericht uit de „Bild“-Zeitung unter Berufung auf interne Unterlagen.

De Day Mirror-app Actuelle Nachrichten, Hintergründe en Analysen rechtstreeks op mijn smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Gratis herstel hier.

Vanaf augustus 2024 ontvangt u minimaal 2.897 miljoen Bedarfsgemeinschaften van 2.897 miljoen Bedarfsgemeinschaften. De kosten die verband houden met de regelgeving en de kosten van de operatie bedragen 45,6 miljard euro.

Offiziell is voor het burgergeld 2025 is nu 36 miljard euro waard.

Meer uit het politieke domein: Nieuwe Insa-enquêtevraag Grüne erreichen nur einsteligen Wert – FDP rutscht deutlich unter Fünfprozent-Hürde Probleemzones in de Bundeshaushalt Het grote formaat van de Ampelkoalitie Te weinig zakenreizen? “De invloed van het geld van de burger is onaantrekkelijk, een baan anzunehmen”

Een spreker van de ministers van Arbeid sprak over het debat over de verschillen in de economie van de Bundesregierung vom Frühjahr die sessyes en over de aandacht voor de effecten van het Wachstums-initiatief. (Reuters)