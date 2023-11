Het maakt Sohn Uwe Kramm zo weinig uit wie dat wel mag

Anfang November verlor Heino seine Frau Hannelore Kramm. Je bespreekt dit met je ervaring en de inhoud van je hart.

Volksmusikster Heino en zijn vrouw Hannelore Kramm woonden de afgelopen 81 jaar samen, ze waren samen met elkaar. Het 84-jarig jubileum was een korte reis verwijderd, inclusief je eigen gezin, inclusief manager Helmut Werner en zijn gezin. In gesprek met „Bild“ legt Heino zijn Gründe dafüren uit.

Heinos Sohn Uwe komt voort uit de eerste woorden van Ehe met Henriette Heppner. Er is nog steeds 63 jaar geschiedenis en de verhalen tussen hen en hun herinneringen zijn erg sterk. Dus de muzikant meldt: „Als ik een goed leven heb, zal ik me zorgen maken over mijn plichten en niet over meer. Ik zal niet voorbereid zijn, maar jij zult blij zijn met mij en Hannelore.“ Ook beide kinderen, Heinos Enkel, bekommen nichts.

Das Haus in Kitzbühel, in dem Heino met seingever Frau Hannelore lebte, kon uwe „eh nicht halten“, zei de Sänger. „Denn das Haus zu unterhalten, je geldd ja Geld, das mit seiner Kleinen Rente nicht aufbringen kann. Ik ben niet voorbereid, jij bent de prachtige Platz von Kitzbühel zu geben en Hannelore wolllte das auch nicht. We hebben allebei entschieden, dat is Helmut unser Be geeft om.“

Enge Verbindung zu den Werners

Heino woont in het huis in Kitzbühel, vooral met manager Helmut Werner, Frau Nicole en het kind van het echtpaar in de Steiermark. Zusters van de familie hebben Heino en Hannelore en hun verhalen. Ze zeiden „Helmut met een zoon“, net als Heino. Hannelore was ook de Patentante von Lennie, die leefde in de Zomer van de Wereld.

De komende dagen breng ik met vrienden en de Werners samen door in Kitzbühel, „sindsdien zijn we een familie geworden“. Dankbaar bericht van de muzikanten: „Helmut en Nicole maken alles voor mij – en mijn Baby Lennie brengt ze naar mij in mijn tijd van de ervaring van een bisschen Freude. Ik dank mijn dierbaren Gott, zo leef ik.“ Wenn Heino is er eindelijk, met het gezin in het vier verdiepingen tellende huis met zwembad met uitzicht op het berglandschap in Kitzbühel. Er zijn nog meer miljoenen euro’s waard.