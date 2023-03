CNN

Het lichaam van een 19-jarige dood gevonden in het midden van een weg in South Carolina in 2015 zal worden opgegraven, kondigde zijn familie vorige week aan, bijna twee jaar nadat de staatsautoriteiten een onderzoek naar zijn dood hadden heropend op basis van informatie die was verkregen tijdens het onderzoek naar de dood. moorden op Margaret “Maggie” Murdaugh en Paul Murdaugh.

De familie van Stephen Smith heeft ongeveer $ 60.000 ingezameld voor de opgraving en een privé-autopsie in wat zijn moeder op een GoFundMe-pagina beschreef als een ‘strijd voor gerechtigheid’.

“Toen we met deze inzamelingsactie begonnen, had ik me niet kunnen voorstellen dat het zo goed zou gaan”, schreef Sandy Smith. ‘Bedankt dat je niet hebt toegestaan ​​dat Stephens verhaal onder een vloerkleed werd geveegd. We zullen de opgraving onmiddellijk voortzetten en onderweg updates geven.”

De autoriteiten hebben geen verband aangekondigd tussen de dood van Smith en de familie Murdaugh, wiens patriarch, Alex Murdaugh, eerder deze maand schuldig werd bevonden aan de moord op zijn vrouw en zoon op hun landgoed in de nacht van 7 juni 2021. Murdaugh werd veroordeeld tot levenslang in gevangenis en heeft sindsdien beroep aangetekend tegen zijn veroordeling, aldus zijn advocaat.

Ongeveer twee weken nadat Maggie en Paul waren vermoord, kondigde de South Carolina Law Enforcement Division, of SLED, aan dat het Smith-onderzoek werd heropend vanwege informatie uit de Murdaugh-zaak. SLED heeft niet gedetailleerd wat die informatie was.

“SLED heeft vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de dood van Stephen Smith”, zei het bureau zondag in een verklaring aan CNN, “maar dit onderzoek blijft actief en aan de gang.”

Het lichaam van de 19-jarige verpleegkundestudent werd ontdekt op 8 juli 2015. Een incidentrapport van de rijkswegpatrouille gaf aan dat hij een stomp hoofdtrauma had opgelopen en dat zijn dood aanvankelijk als een vluchtmisdrijf werd beschouwd.

Hoewel een patholoog die in een SLED-rapport wordt aangehaald, stelt dat Smith leek te zijn aangereden door een voertuig, merkte de reagerende officier waarnaar werd verwezen in een rapport van het Multidisciplinair Accident Investigation Team van de rijkswegpatrouille op: “geen voertuigresten, remsporen of verwondingen die overeenkomen met iemand die wordt aangereden door een voertuig.”

De schoenen van Smith waren ook zowel aan als losjes vastgebonden, voegde het rapport eraan toe, en onderzoekers zagen geen bewijs dat suggereerde dat hij door een voertuig was geraakt.

De familie van Smith startte de GoFundMe in een poging om “een nieuwe, onbevooroordeelde kijk op zijn lichaam en een nauwkeurige bepaling van zijn doodsoorzaak op basis van feiten” te zoeken, leest de pagina, die oorspronkelijk om $ 15.000 vroeg. De autopsie zou ongeveer $ 7.000 kosten, zegt het, en een privé-medische onderzoeker zou ook gedurende het hele proces aanwezig moeten zijn – tegen een tarief van ongeveer $ 750 per uur.

“Het is een enorme uitgave, maar we hopen dat we dit met uw steun kunnen realiseren en eindelijk de antwoorden kunnen krijgen die we nodig hebben”, zegt de pagina, eraan toevoegend: “We geloven dat 2023 het jaar van Stephen is.”

CNN heeft contact opgenomen met de familie van Smith voor commentaar.