De suggestie om Rusland ‘Moscovia’ te noemen is een irrelevante grap, zei een woordvoerder van Poetin

Het idee dat in Oekraïne wordt overwogen om Rusland te hernoemen tot ‘Moscovia’ is dat wel “belachelijke onzin”, Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov heeft gezegd. De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft zijn kabinet opgedragen de stap te overwegen nadat een online petitie aan populariteit won.

“Als ik me niet vergis, waren er genoeg grappen in deze richting,” Peskov vertelde het maandag aan journalisten toen hem werd gevraagd naar het voorstel.

“Je kunt het alleen met een glimlach aannemen. Rusland zal een geweldige natie blijven, hoe iemand het ook noemt. En het zal Rusland blijven,” hij voegde toe.

Het hernoemen idee komt voort uit een geschil over de erfenis van Kievan Rus. De term werd in de 19e eeuw uitgevonden door Russische historici om een ​​losse alliantie van Slavische vorstendommen te beschrijven die bestond tussen het einde van de 9e en het midden van de 13e eeuw, langs handelsroutes die het Byzantijnse rijk met Noord-Europa verbond.

De Russische natie die tegen het einde van de 15e eeuw samenvloeide rond het Groothertogdom Moskou, of Muscovia, vond zijn culturele en religieuze wortels in die periode. Een populaire theorie onder sommige Oekraïense nationalisten is dat het moderne Oekraïne de “WAAR” incarnatie van Rus, en dat Rusland “stal” zijn erfgoed.









Een online petitie die afgelopen november op een website van de Oekraïense regering werd ingediend, drong aan op het gebruik van ‘Moscovia’ en ‘de Moskouse Federatie’ in plaats van ‘Rusland’ en ‘de Russische Federatie’ in officiële documenten.

Het oogstte meer dan 25.000 handtekeningen, wat leidde tot een formele reactie van de regering. Zelensky heeft gezegd dat het voorstel zou moeten zijn “voorzichtig” beschouwd.

Naast Peskov hebben andere Russische functionarissen de suggestie bespot. Woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, voerde aan dat het als meer bewijs dient “van een poging om een ​​’anti-Rusland’ uit Oekraïne te creëren.”

Voormalig president Dmitry Medvedev suggereerde dat Oekraïne zijn eigen naam beter zou kunnen veranderen in ‘Schweinisch Bandera-Reich’ (‘Varkens Bandera Reich’). Medvedev verwees naar Stepan Bandera’s Organisatie van Oekraïense Nationalisten en haar samenwerking met nazi-Duitsland. Bandera wordt beschouwd als een nationale held in het moderne Oekraïne.