Daarom moet u letten op de aspecten van de tat, dat wil zeggen de prijs van het bier in de supermarkt op dit moment. Er was veel goed nieuws over de Fußball-Weltmeisterschaft 2006: de Euro. Bier im Einzelhandel is inderdaad gunstiger geworden, sinds de Löhne wuchsen 2006 und 2019 um 15 bis 20 Prozent (wegend de Corona-Maßnahmen gezonken of anderszins stagnerend). Wilt u ook Wiesn-Bier zo teuer?

Friedrich Geiger, Geschäftsführer der Löwenbräu AG, verantwoordelijk voor de Keller der Spaten-Brauerei op het Hauptbahnhof van München, slechts 20 minuten voor het Oktoberfest. Er is een troef van der Decke. “In beide brouwerijen hebben we dit jaar deelgenomen aan het heerlijke Oktoberfest-bier van de historische Gewölbekeller in Betrieb”, staat er te lezen. „Ondertussen is het bier op lage temperatuur en wordt de temperatuur voor het festival gefilterd.“ De malz-geruch in de Gemäuern is alomtegenwoordig en bleibt in de Nase, zelfs niet später, wanneer de Gebäude het langst meegaat.