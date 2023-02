Art Pope, de voormalige voorzitter van Americans for Prosperity en een in Raleigh, NC gevestigde Republikeinse donor, zei dat de beslissing van de groep om een ​​Trump-rivaal te steunen “op dit moment niet bedoeld was om één bepaalde kandidaat ten goede te komen”. In plaats daarvan, zei hij, was het doel “de beste kandidaat te vinden, en wat nog belangrijker is, om de beste president van de Verenigde Staten te zijn in de kwesties die Americans for Prosperity voorstaat.”

Pope, die eerder deze maand het Koch confab-weekend in Palm Springs, Californië bijwoonde, zei dat hij persoonlijk geloofde dat Pence “de beste was die aan die criteria voldoet”. Maar hij zei dat de organisatie een open proces zal doorlopen om een ​​kandidaat te kiezen.

Een woordvoerder van het netwerk weigerde commentaar te geven en verwees POLITICO naar de memo. Maar volgens twee Republikeinse adviseurs die dicht bij het netwerk staan, die anonimiteit kregen om interne politiek te bespreken, blijft het een open vraag of Pence de Koch-kandidaat zal zijn.

De inspanningen van Pence-donoren om de steun van het Koch-netwerk veilig te stellen, onderstrepen zowel de mate waarin de schaduwprimaire van de cyclus van 2024 woedt als de hindernissen waarmee de voormalige vice-president wordt geconfronteerd terwijl hij zich voorbereidt om in een potentieel druk veld te springen. Er zijn maar weinig potentiële Republikeinse kandidaten voor 2024 die kunnen bogen op nauwere banden met het Koch-netwerk dan Pence, wat het onvermogen om zijn steun veilig te stellen een tegenslag zou kunnen maken voor hem en andere kandidaten die nauwe banden hebben onderhouden.

“Als de vice-president zou besluiten zich kandidaat te stellen, zou hij de steun verwelkomen van organisaties zoals het Koch-netwerk die ideologisch met hem op één lijn staan ​​op het gebied van belastingen, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke vrijheden”, zei een Pence-adviseur.

Maar Pence is niet langer een van de meest zichtbare toonbeelden van de conservatieve beweging. In plaats daarvan bevindt hij zich in een druk veld van filosofisch gelijkgestemden. En terwijl het Koch-netwerk afweegt welke niet-Trump-kandidaat het moet onderschrijven en zijn middelen moet schenken, heeft het een groot aantal potentiële opties.

Hoewel Pence steun heeft van sommige Koch-facties, geven anderen binnen het netwerk de voorkeur aan kandidaten, variërend van de voormalige gouverneur van South Carolina Nikki Haley tot Wichita, Kan.’s eigen Mike Pompeo, de voormalige staatssecretaris die uit dezelfde stad komt waar de Koch-olie -and-gas conglomeraat heeft zijn hoofdkantoor, en die hun steun kregen tijdens zijn congrescampagnes. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zou ook genieten van een bron van goede wil onder op Koch afgestemde donoren.

“Ik weet niet of (de beslissing om te steunen) helemaal helpt (Pence)”, een nationale Republikeinse adviseur die bekend is met het Koch-netwerk, verleende anonimiteit om hun kennis van politieke beraadslagingen te bespreken. ‘Ik denk niet dat het één persoon helpt. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor Pence om te winnen. Ik denk dat het iedereen helpt die geen Trump is.” Deze persoon voegde eraan toe: “Vergeet niet dat er een man is genaamd Mike Pompeo die heel dicht bij de Kochs staat en uit Wichita komt. Er is op dit moment niet één leidende hond.”

De inspanningen van Pence-donoren om de steun van het Koch-netwerk veilig te stellen, onderstrepen de mate waarin de schaduwprimaire van de cyclus van 2024 woedt en de hindernissen waarmee de voormalige vice-president wordt geconfronteerd terwijl hij zich voorbereidt om in een potentieel druk veld te springen.

Al meer dan tien jaar onderhoudt Pence een hechte relatie met het in Kansas gevestigde vrijemarktnetwerk, een relatie die langer is dan bijna elke andere potentiële Republikeinse kandidaat. Van de waarschijnlijke kanshebbers is Pence de enige die sprak tijdens de door Koch gesteunde Tea Party-bijeenkomst in de National Mall op 12 september 2009, een scène die hij in zijn politieke memoires doorgeeft. Dus help me God.

Als gouverneur van Indiana drong Pence aan op het soort belastingverlagingen waar het netwerk de voorkeur aan gaf. Vervolgens nam hij stafleden in dienst die verbonden waren met de Koch-wereld, waaronder zijn topadviseur Marc Short, die de Koch’s Freedom Partners-groep verliet waar hij president was om te werken aan de Marco Rubio Presidents campagne. Short onderhoudt nog steeds nauwe banden met het netwerk.

In zijn gouverneursbod in 2012 ontving Pence $ 200.000 aan bijdragen van miljardair David Koch en nog eens $ 5.000 van Koch Industries. Als vice-president zat Pence in 2018 voorafgaand aan de tussentijdse cyclus van dat jaar samen met Koch-donoren in Manhattan om hen te helpen bij het uitstippelen van de strategie.

Tijdens de cyclus van 2016, voordat Pence dat jaar tegen een presidentieel bod koos om zijn gubernatoriale zetel te verdedigen, had het Koch-netwerk hem bijna als hun favoriete kandidaat gezalfd. Vorig jaar kopte Pence een evenement voor Americans for Prosperity waarin hij de prijs van gas terugdraaide tot $ 2,38 bij een benzinestation in Hobart, Ind.

Pence hinkelde de afgelopen weken door het land tijdens zijn boekentour, waaronder een stop eerder deze week in Houston, Texas, vooruitlopend op een mogelijke presidentiële campagne – een die, als het gebeurt, waarschijnlijk nog “maanden” verwijderd is, volgens een adviseur . Hij is ook verwikkeld in een schandaal met geheime documenten en is gedagvaard door een grand jury in verband met het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith naar de pogingen van voormalig president Donald Trump om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Maar er is een gevoel binnen GOP-kringen dat er mogelijkheden zijn voor een Trump-tegenstander om de presidentiële nominatie van de partij veilig te stellen. En dat komt deels omdat enkele van de belangrijkste donornetwerken en pleitbezorgers, zoals de Koch’s, belangstelling hebben getoond om de 45e president te verlaten.

“Ze gaan prioriteit geven aan de kandidaat die waarde hecht aan vrije markten, vrijheid van meningsuiting en vrije handel”, zegt Ken Spain, partner bij Narrative Strategies en hoofd van de bedrijfscommunicatie bij Koch Industries. “Het Koch-netwerk heeft doorgaans kandidaten ondersteund die hun wereldbeeld weerspiegelen. Trump was daar de antithese van.”

Senator Tim Scott (RS.C.) stelt een vraag tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor handel, dinsdag 14 februari 2023, op Capitol Hill. | Mariam Zuhaib/AP foto

Spanje wees op Pence en South Carolina Sen. Tim Schot als mogelijke winnaars van de voorverkiezingen in Koch. In de afgelopen jaren heeft Charles Koch belangstelling getoond voor hervorming van het strafrecht en de politie, een stap die volgens sommige Republikeinen hen zou kunnen wijzen op Scott, die belt over een mogelijke presidentiële campagne en de aanklacht leidt in de GOP-senaat over maatregelen voor politiehervorming. . Scott heeft verschillende evenementen gedaan met Koch-gerelateerde inspanningen, maar een persoon die dicht bij hem stond, zei dat hij niet op de hoogte was van recente backchannel-inspanningen tussen Americans for Prosperity en de senator met betrekking tot een bod in 2024.

“Pence en Scott hebben in het verleden de lat met het netwerk vrijgemaakt”, zei Spanje. “Ze komen overeen vanuit het standpunt van de vrije markt en de vrijheid van meningsuiting. De vraag is: waar staat het netwerk vandaag en kunnen ze achter het conservatisme van (Ron) DeSantis komen?”

Het winnen van de nominatie van het Koch-netwerk zou een zegen zijn voor elke kandidaat: een woordvoerder zei dat de imprimatur van het netwerk een enorme infrastructuur aan de basis zou omvatten, zeer gericht op de deur kloppen, telefoontjes, e-mail en advertenties gegenereerd door hun geroemde data-operatie i360. Het netwerk heeft in 2020 bijna $ 500 miljoen uitgegeven aan het steunen van kandidaten en vrijemarktdoelen, en bijna $ 80 miljoen in de tussentijdse verkiezingen van 2022. Om nog maar te zwijgen van de fysieke operaties in 36 staten.

De opkomende voorverkiezingen van Koch en de onzekere positie van Pence ondanks jaren van loyaliteit en ideologische afstemming wijzen op de verschuivende prioriteiten van het netwerk en een realpolitik verlangen om een ​​kandidaat te steunen die een Republikeinse voorverkiezing kan winnen. Zoals Emily Seidel, CEO van Americans for Prosperity Action, schreef in een memo, is de groep “bereid om een ​​kandidaat in de Republikeinse presidentiële voorverkiezingen te steunen die ons land vooruit kan leiden, en die kan winnen.”

Natalie Allison heeft bijgedragen aan dit rapport