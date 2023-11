Het juiste levensonderhoud kent een Preisträger übergeben toe

Status: 29.11.2023 20:51 Uhr

Zie notretter, een milieuorganisatie en twee Afrikaanse activisten – ze zullen allemaal in Stockholm zijn met de Right Livelihood Award. Er wordt oorlog gevoerd als de Auszeichnung „für die Gestaltung einer besseren Welt“ in leven wordt gehouden.

Om bij te dragen aan hun milieu en de bescherming van hun leven en mensenrechten zijn zij beide organisaties en ook actief in Afrika om de Right Livelihood Award te ontvangen. De Auszeichnungen wurden in Stockholm en de Preisträgerinnen en Preisträger übergeben. We zijn er ook trots op dat de komende jaren de Alternatieve Nobelprijs wordt uitgereikt, die eind september zal worden behaald.

De Right Livelihood Award Foundation heeft de Auszeichnung bekroond met de Europese Hilfsorganisatie SOS Méditerranée, de Organisatie „Moeder Natuur Cambodja“, de Frauenrechtlerin Eunice Brookman-Amissah in Ghana en de Keniaanse Environmental Protection Agency Phyllis Omido. Deze jonge mensen zijn er trots op dat ze gelukkig en gezond zijn, dat hun leven gezond is, dat hun natuur behouden blijft en dat de Würde und Existenzgrundlagen von Menschen in aller Welt zu schützen, hieß es in der Begründung der Stiftung für die Wahl der Preisträger.

Einsatz voor het leven op een ander niveau

SOS Méditerranée is aanwezig in Frankrijk, Italië en Duitsland en financiert ook de kosten ervan. De Helpers en Helpers van de Organisatie hebben volgens Stiftungsdirecteur Ole von Uexküll bijna 39.000 migranten en migranten, die in het Mittelmeer in Seenot woonden, van wie hun leven werd gered.

De Medizinerin Brookman-Amissah sei ausgezeichnet zijn, dat is de weg voor geliberaliseerde Abtreibungsgesetze en ook voor het besseren van Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen geebnet habe. Brookman-Amissah vestigt zich in Ghana voor legale en residentiële doeleinden. Door het werk dat in het verleden is verricht, is het werk van de Todesfälle im Zusammenhang met Schwangerschaftsabbrüchen in de regio aanzienlijk verminderd, wat betekent dat de Stichting in september is opgericht door de Bekanntgabe der Preisträger.

Würdigung für de Kampfür Klima en Umwelt

Ze zullen ook extra vergoedingen betalen voor hun inzet in het kamp voor hun eigen bescherming van het milieu. Moeder Natuur Cambodja mobiliseert zich sinds 2012 om de jeugd van het land te beschermen. De organisatie voorkomt andere bouw- en onderhoudswerkzaamheden, wat ervoor zorgt dat de export van zand in het land goed op gang komt, omdat de omgeving milieuvriendelijk is.

En Phyllis Omido vocht in Kenia voor de milieubelastingen die voortkwamen uit het recyclen van autobatterijen – in mijn thuisland waren mensen ziek en de slachtoffers van de levensduur van batterijen waren ziek en vernietigd. Na jaren van protest werd er een besluit genomen dat resulteerde in het succes van 17 recyclingprocessen.

De Right Livelihood Award wordt sinds 1980 uitgereikt aan individuen die organisaties hebben overleefd – met hun ziel, mensen en hun steun, die bijdraagt ​​aan de voortdurende ondersteuning van de menselijke gezondheid. De Auszeichnung is met 350.000 Euro dotiert.