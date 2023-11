Startpagina Sport Voetbal

Florian Schimak

Manchester City versterkt FC Liverpool voor een absolute topwedstrijd in de Premier League. Ben het eindresultaat van de prestatie van Erling Haaland nicht zum Sieg.

+++ Fazit: Manchester City was 100 minuten extreem snel met een betere manier van doen en een betere geschiedenis. Am Ende aber passeerde de Elf von Pep Guardiola na de Führung van Erling Haaland (50. PL-Goal) nachzulegen. Met nog enkele kansen op bezoek bij FC Liverpool tijdens Trent Alexander-Arnold aan het eind van het seizoen. Het team van Jürgen Klopp is echter nog steeds koploper achter hun Meister. +++

Manchester City – FC Liverpool 1:1 (1:0)

ManCity: Ederson – Walker, Dias, Akanji, Ake – Rodrigo – Foden, Bernardo Silva, Alvarez, Doku – Haaland FC Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas – Szoboszlai (van 73. Gakpo), Mac Allister (van 85. Endo), Jones (van 54. Gravenberch) – Diogo Jota (van 54. Luis Diaz) , Nunez (ab 85. Elliott), Salah Tore: 1:0 Haaland (27.), 1:1 Alexander-Arnold (80.)

90.+8 minuten: Au! Schluss! Vorbei! Het feest eindigt met 1:1. Damit won City als eerste in Diesem Jahr nicht zu Hause in het Etihad Stadium. De 23 thuiswedstrijden die de ploeg van Pep Guardiola samen won.

90.+7 minuten: Snel van 2:1 door Haaland! Na elkaar vliegt de Noor de bal binnen, maar de kopbal vliegt in lange weekenden best aardig…

Het jubileumdoelpunt van Haaland is bedoeld om ManCity te redden tegen FC Liverpool

90.+5 minuten: De stad eindigt hier in de Dreier! Die Pep-Elf vergeet niet alles. Bernardo Silvas Schuss werd onmiddellijk geblokkeerd. Kurz darauf trifft Doku in Sechzehner die valse Entscheidung. Die Reds zijn geverifieerd geschlossen.

90. Minuut: Er werd acht minuten (!) nachspelelt gespeeld. Willen we nog steeds een hit?

85. Minuten: Der Ausgleich hatte sich nicht wirklich abgezeichnet, volkomen onverdiend, zo niet vrijer. Bitter is de stad 26 Sekunden voor de TAA-Treffer die kans op de 2:0-hoed. Maar het is niet een bisschen.

FC Liverpool speelt het topspel bij Manchester City in Australië. © IMAGO/David Rawcliffe

ManCity en FC Liverpool jetzt im Live-Ticker: Traumtor brengt de Ausgleich

80. Minuut: TOOOOR! Der Ausgleich! Kurz zuvor hatte Haaland das 2:0 auf dem Fuß, im Gegenzug ist gelingt der Ausgleich. Lucho Diaz verlaagt de strafschop, Salah brengt Alexander-Arnold in het spel en het resultaat is technisch gezien van hoge klasse met rechts achterin – een geweldige prestatie!

72. Minuut: Nunez! Mo Salah zal gedurende deze tijd verder gaan met de spits van Liverpool, maar Ederson zal snel kunnen reageren.

68. Minuut: Tor! Nee, maar nee! Alisson leest de bal na een doodlopende weg, Bernardo Silva drijft de bal over de lijn. De Reds-doelman kreeg echter duidelijk een fout van Akanji – het doelpunt zou ook correct zijn.

ManCity en FC Liverpool spelen in Live-Ticker: Reds drücken op Ausgleich

61. Minuut: Liverpool schijnt helder en drückt auf den Ausgleich. De stad is nog steeds stabiel, maar de Reds zullen nooit in de eerste orde blijven totdat ze weg zijn.

52. Minuut: Verhaltener Begin in de loop van de tijd, Liverpool drukte nu hoger. Maar dan explodeert het in één stad, en we zullen Doku aan de linkerkant en Alvarez bedienen. De Argentijn dreigt te overlijden na een strafschop in het kader van het kabinet van Liverpool. Glück voor de Reds.

46. ​​Minuut: We bezoeken ManCity en FC Liverpool.

ManCity kijkt uit naar FC Liverpool in de Live Ticker: jubileumdoelpunt Haaland brengt Halbzeitführung

45. +1 minuut: Jetzt ist Pauze! ManCity presteert hier verdient het om verzorgd te worden en enkele passieve Reds. Erling Haaland levert jubileumdoelen.

42. Minuut: Als Liverpool een spel speelt, is het een droom om geen plezier meer te hebben. Aan de andere kant van de stad voor. Ederson opent, Alvarez serveert Foden en der kommt omgehend zum Abschluss. Alisson is nog steeds verantwoordelijk voor zijn rechten.

33. Minuut: De Führung verdient hier in Führung, terwijl Liverpool angstig en passief is. Toont de Klopp-Truppe respect? Snel lijkt zo. Nun müssen sterven Reds in jedem Fall liefern.

27. Minuut: TOOOOR! Dat werd verzorgd door Alisson-Patzer. Ein Abschlag rutscht volledig over de Schklap, Ake pflückt ihn tolloper en setzt zichzelf met Szoboszlai en Jones durch en bedient Haaland. Het is cool en je kunt er lang van genieten – 14. Saisontor voor de Noor, daar scoorden ze 50 doelpunten (!) in de Premier League.

Erling Haaland viert de 1:0 voor Manchester City tegen FC Liverpool. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

ManCity en FC Liverpool live in de Live Ticker: Haaland speelt hierna

19. Minuut: Was macht de Alisson da? De Liverpool Keeper brengt zichzelf snel in de Bredouille, Haaland is blij met de bal van Fuß. De stad bislang is gefährlichsten, wanneer Alisson am Ball ist. Uiteindelijk marcheert en kopt de eerste goede actie van de Pep-Truppe, met Doku aan de linkerkant, in de middenflank. Uiteindelijk kan Liverpool het zeker voor elkaar krijgen.

16. Minuut: Er is een grote kans in Liverpool! Matip dribbelt de hele tijd, ligt op Salah, de boterweich in de Mitte-flanken. Dort komt met Darwin Nunez met het hoofd op de bal, Ederson moet zichzelf strekken en de bal op de rug. De Reds zijn nu aan het spelen.

ManCity tegen FC Liverpool jetzt in Live-Ticker: Eerste dicke Chancen in Top-Duell

11. Minuut: City ziet veel leuke wedstrijden en leest de Reds voor om de bal te komen spelen. Dan Alisson en speel Foden die Kugel am Strafraum in die Füße. Er is zo’n opluchting in de afwezigheid, maar de doelman van Liverpool kan misschien zijn gevoelens en gelijkheid tonen. Haaland is van mening dat er niet sprake is van de Ball von Foden bekam. We zullen altijd eerst voor onszelf kunnen zorgen.

5 minuten: Het stadion is open voor publiek, de stad staat op de eerste plaats met drie goede strafrechtelijke sancties. In de Folgezeit zijn beide Teams nu meer georganiseerd, dus op de volgende pagina zal er geen sprake zijn van afwezigheden.

1 minuut: De bal rolt het Etihad Stadion binnen…

Erling Haaland versus Virgil van Dijk: ManCity versus FC Liverpool in Live Ticker. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

ManCity speelt tegen FC Liverpool in de Live Ticker: Bal rolt in de Top Game

+++ Update van 25 november 13:21 uur: Het Matchplan is er! Jürgen Klopp heeft veel informatie over de Sky, dus we kunnen uitkijken naar het spelen van de City Games. Hoe dan ook, de Pep-Team-spellen zijn gemakkelijk, het is snel. We zijn gespannen geweest. Binnen een paar minuten ben je weg.

+++ Update van 25 november 12.31 uur: Soeben sinds deze Aufstellungen reingflattert. Bei der Reds gibt’s keine große Überraschung. Gravenberch en Gakpo zitten zunächst op de bank. Voor de City-fans is het goed nieuws: Erling Haaland is fit en startend!

Erling Haaland staat in de topper tegen FC Liverpool in de basis. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

ManCity heeft het in de Live Ticker over FC Liverpool: Haaland-Entscheidung is gebeurd

+++ Update van 25 november 11.37 uur: In een mum van tijd rolt de bal in het Etihad Stadium in Manchester. De spannung steigtslangam, aber sicher.

Gespannen is de mens bereid actie te ondernemen. Is Erling Haaland fit? En durfde Reds-Neuzugang Ryan Gravenberch te rennen? De ex-Bayern-ster werd op het hoogste scherm gelobd door Didi Hamann.

Eerste melding op 25 november 10.30 uur:

Manchester/München – City versus Liverpool! Dit is de huidige non-plus ultra in de Premier League en in het Europese voetbal.

Aan de ene kant was Pep Guardiola met ManCity, die in het verleden Saison alles abgeräumt haben haben alles, ook gab en ook in deze Spielzeit wieder van de Tablelenspitze grüßen. Aan de andere kant Jürgen Klopp en hun Reds, die een kleine Umbruch achter zich hebben – en trots zijn op de Sky Blues op de Fersen.

Wie is er in Duitsland betrokken bij de Spitzenspiel Discussies over de Ansetzung der Partie. Als je Liverpool-coach Klopp kent, zal dat feest de volgende dag deel uitmaken van de nationale speelpauze. Kijk naar Thomas Tuchel, de Bundesliga-speler van FC Bayern in de Freitagabend-wereld.

ManCity tegen Liverpool in Live Ticker: Ook met Pep Guardiola (r.) tegen Jürgen Klopp. © IMAGO/Daniel Chesterton

ManCity ontmoet FC Liverpool in de Live Ticker: Discussie over Klopp

Maar alles wat die discussie niet oplevert, wordt zo anders gespeeld. Dabei zit City noch de Einsatz van Super-Sturmer Erling Haaland. De huidige BVB-Angreifer werd niet getroffen door incidenten en Guardiola was aanwezig op de Donnerstag en er was ook geen licht voor een enkel leven.

In de tabel komt City momenteel in actie voor FC Liverpool. Toespraak: De belegering van de partijen zal de eerste zijn die de Tablespitze in Engeland beklimt. We zijn hier aan het einde van het signaal, zie hier in de Live Ticker. (smk)