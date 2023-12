Het Israëlische leger zegt dat twee burgerslachtoffers per militant een ‘uiterst positieve’ verhouding is gezien de uitdagingen in de strijd tegen Gaza

CNN

—



Het percentage van twee Palestijnse burgers die in Gaza zijn gedood op elke Hamas-militant is “buitengewoon positief”, vertelde een woordvoerder van het Israëlische leger maandag aan CNN, waarin hij de uitdagingen van stedelijke gevechten beschreef.

Het Israëlische leger (IDF) is van mening dat er in Gaza ongeveer twee burgers zijn gedood voor elke Hamas-militant, zo meldde persbureau AFP maandag, daarbij verwijzend naar een briefing voor buitenlandse media door hoge Israëlische militaire functionarissen.

Gevraagd door Erin Burnett van CNN naar de details van dat rapport, zei IDF-woordvoerder Jonathan Conricus: “Ik kan het rapport bevestigen.”

Conricus voegde hieraan toe: “Ik kan zeggen dat als dat waar is – en ik denk dat onze cijfers zullen worden bevestigd – als je die verhouding vergelijkt met enig ander conflict op stedelijk terrein tussen een militaire en een terroristische organisatie die burgers als hun menselijke schild gebruikt, en ingebed in de burgerbevolking, zul je merken dat die verhouding enorm, enorm positief en misschien wel uniek in de wereld is.

Volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds 7 oktober meer dan 15.000 Palestijnen gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers en militanten.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant vertelde journalisten zaterdag tijdens een persconferentie dat het leger ‘duizenden terroristen’ heeft gedood. Het Israëlische leger heeft officieel geen schattingen van het aantal doden gepubliceerd.

AFP meldde dat de niet bij naam genoemde Israëlische militaire functionaris, toen hem werd gevraagd de berichten te bevestigen dat ongeveer 5.000 Hamas-militanten waren gedood, antwoordde: “De cijfers kloppen min of meer.”

Een topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde vorige maand aan het Congres dat hoewel het moeilijk was om het aantal slachtoffers te beoordelen terwijl het conflict voortduurde, zij geloofde dat het werkelijke dodental zelfs hoger zou kunnen zijn dan wat publiekelijk wordt besproken.

“Het is voor ieder van ons erg moeilijk om in te schatten hoeveel slachtoffers er vallen”, zegt Barbara Leaf, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Nabije Oostenzaken.

“Eerlijk gezegd vinden we ze erg hoog. En het kan zijn dat ze zelfs hoger zijn dan wordt aangehaald. Dat zullen we pas weten als de wapens zwijgen.’