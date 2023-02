Het personeel van Arsenal en Aston Villa dreigde met elkaar in de clinch te gaan na ‘wilde’ vieringen van Gunners-analisten na het eigen doelpunt van Emi Martinez.

Een vurige thriller met zes doelpunten in de Midlands zag Arsenal een 4-2 overwinning behalen na tweemaal van achteren te komen na twee doelpunten in blessuretijd.

Getty Arsenal en Villa-analisten kwamen met elkaar in botsing na de dramatische eigen goal van Martinez

Getty The Gunners versloegen Villa met 4-2 na twee keer van achteren gekomen te zijn

En het was ex-Gunners-doelman Martinez die zijn voormalige werkgevers op voorsprong zette nadat Jorginho’s poging van de lat afketste voordat hij van zijn hoofd en over de lijn stuiterde.

Het leidde tot gekke scènes van de spelers en reizende fans, maar ook op de tribunes in Villa Park, met Villa-coach Victor Manas, die onder Unai Emery werkte bij de Emirates, en Jamie Arias die bezwaar maakten tegen de reactie van Arsenal-analist Miguel Molina.

talkSPORT begrijpt dat Villa-fans ook woedend waren op het feestgedruis van de Arsenal-analisten nadat ze op en neer sprongen na hun derde doelpunt.

Sprekend op talkSPORT commentaardienst over het incident, zei Sam Matterface: “De Arsenal-analisten die in dit persvak zijn waar we dat doelpunt wild vieren.

“En de medewerkers van Aston Villa, die heel dicht bij hen staan, proberen ze terug te pakken.

“En nu raken de fans achter ons ook betrokken, en de stewards halen de temperatuur er gewoon uit, want het is allemaal afgegaan!”

Getty Molina (uiterst rechts) werd naar verluidt uit het mediagebied gezet vanwege zijn acties

AFP Jorginho’s schot van afstand schoot van de lat voordat hij de achterkant van Martinez ‘hoofd raakte

talkSPORT-expert en voormalig West Ham-spits Dean Ashton voegde eraan toe: “Ik bedoel, het is hier de hele game opgeladen, nietwaar?

“Het is opgeladen op het veld en het is opgeladen in het publiek.

“De gemoederen zijn een beetje achter ons aangelopen, het is slecht om te zien.”

Ondanks de boze confrontatie van het personeel, begrijpt talkSPORT dat er geen sprake was van fysiek geweld.

Getty Arsenal en Villa speelden een thriller met zes doelpunten in de Midlands

Hoewel rapporten hebben verklaard dat Molina uit het mediagebied moest worden gezet, waarbij Arsenal-baas Mikel Arteta beloofde ‘actie te ondernemen’.

Gevraagd naar het incident na de wedstrijd, zei Arteta: “Nee (ik heb Miguel Molina niet gesproken).

“Zoals alles wat er op de tribune gebeurt, zullen we ernaar kijken en het aanpakken en indien nodig actie ondernemen.”

Villans-manager Unai Emery werd ook onder druk gezet over de situatie, waarop hij opmerkte: “Nee, ik heb het niet gezien, maar ik ga ernaar vragen.”

Arsenal scoorde vervolgens een vierde na het eigen doelpunt van Martinez toen Gabriel Martinelli de bal in een leeg net liep nadat de Argentijnse international een hoekschop nam.

Door de overwinning keerde Arsenal terug naar de top van de Premier League en bouwde het een nieuwe voorsprong van twee punten op titelrivaal Man City, die zaterdagmiddag in een 1-1 gelijkspel werd gehouden door Nottingham Forest.