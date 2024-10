Andreas Scheuer (CSU) zal niets horen van de Passauer Stadtrat in Zukunft. Leg aan de andere kant van de Facebook-pagina uit onder de titel „Het is duidelijk!“ de Hintergründe für den Rücktritt.

CSU stagiair Streit vorausgedingen

De huidige federale minister van Transport is hier om te verblijven in de Rechnungsprüfungs- und Stiftungsausschuss des Stadtrates übernehmen. Vorausgangs waren een strijd binnen de CSU-factie. A City Trat hattein Mandat nederlegt.

Dafür rückte Holm Putzke von der CSU-Lijst nach. Maar interne meningsverschillen werden door Putzke in de CSU-factie niet geaccepteerd. Deshalb heeft geen moeite gedaan op een platz in een van de Ausschüsse. Scheuer was bereid het over te nemen.

Kritik an Scheuer in Stadtratssitzung

Scheuer schrijft in zijn eigen verklaring over het stadsverkeer in de Montagabend sei „etwas vorgefallen, das eine Weiterarbeit in diesem Gremium für mich unmöglich hout“. Offenbar zweifelten ainzelne Stadträte mit scharfen Worten Scheuers Eignung für den Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss an. De CSU-politici zien naar hun mening „een abgekartetes Spiel von ainem Stadtrat der Grünen en ainem Fraktionslosen Neustadtrat“, dat is ook het geval met de Medien unterstützt.

Scheuer informeerde nun nach eigenen Angaben den Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD), dat er een stadshandelaar is die niet bestaat. De 50-jarige geschiedenis van Gremium sinds 2002.