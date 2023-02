Walsh vervangt Don Fehr, die de NHLPA sinds 2010 leidt.

Walsh bouwde zijn politieke profiel op als vakbondsleider in Boston, en zijn banden met georganiseerde arbeiders waren een sleutelfactor in het besluit van president Joe Biden om hem Labour-secretaris te noemen. Hij was een zeer zichtbare surrogaat voor Biden en het Witte Huis en verkocht de boodschap van de regering op de weg en op televisie.

“Ik ben president Biden voor altijd dankbaar, niet alleen voor het vertrouwen dat hij in mij stelde, maar ook voor zijn standvastige, transformerende en historische leiderschap namens de werkende mensen overal ter wereld”, zei Walsh in een e-mail aan medewerkers van de arbeidsafdeling. “Ik verlaat de afdeling met een beter begrip van waarom werkende mensen het hart en de ziel en de kracht van onze natie zijn.”

Zodra hij aftreedt, zal adjunct-secretaris Julie Su op acterende basis de leiding over DOL overnemen. Su is ook een belangrijke kanshebber om Walsh op te volgen, en heeft de steun van een aantal senaatsdemocraten en invloedrijke vakbondsleiders.

In zijn e-mail prees Walsh Su als “een ongelooflijke leider” en sprak hij zijn vertrouwen uit in haar vermogen om de afdeling te leiden wanneer hij vertrekt.

“Met het soort leiderschap en talent dat door de afdeling is verzameld, ben ik ervan overtuigd dat er continuïteit zal zijn en dat het werk zal worden volgehouden”, schreef hij.

Walsh wordt de laatste spraakmakende functionaris die de regering-Biden de afgelopen weken verlaat, in navolging van onder meer stafchef Ron Klain, directeur van de National Economic Council Brian Deese en communicatiedirecteur Kate Bedingfield.