Er zijn nu een paar minuten van Angela Merkel in deze toespraak die Kanzlerkandidatur anspricht. „Ieder weiß, we leven allebei in ons eigen politieke leven, hoog en laag,“, we zijn de Altkanzlerin an Friedrich Merz. „Wij zijn de huidige bondskanselier van de CDU en CSU voor de volgende Bundestagswahl.“ „Ik wil graag een goede toekomst voor de toekomst – voor onze eigen Christen-Democratische Unie, voor onze Unie om verenigd te zijn en voor ons land.“ Applaus in Saal. Man op een openbare plaats die blij is, dat je blij bent zonder al die rompslomp.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

200 gasten zijn Merkel komen bezoeken

Aber Angela Merkel is profi – zumal ihr Geburtstag der Anlass des Abends ist. Immerhin handelt op eigen kracht, dat de CDU ihrem 70 is. Geburtstag ausrichtet. Etwa 200 Leute sind in the Saal der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, een Merkel zu gratulieren – voor allem aus der Union: de frühere Bundespräsident Christian Wulff, Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert en Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Van de reis van de premiers sinds Markus Söder, Hendrik Wüst en Reiner Haseloff kwamen. Ihr Ehemann Joachim Sauer en persoonlijke vriend, Schauspieler Ulrich Matthes, zijn een van de vele vertegenwoordigers van Verlegerin Friede Springer.

Radar van de belangrijkste stad De RND-nieuwsbrief van het Regierungsviertel. Altijd servicetags, donnerstags en samstags.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Merz hat an diesem Abend als Erster das Wort – en lobt Merkel. Je ziet iemands persoonlijkheid, dat het Duitse land gelukkig is, dat de betrokken partijen plezier in hun leven hebben. Europa is sterk geweest, dank u Angela Merkel. Voor ons allemaal in de eurocrisis en de gevolgen van de coronapandemie zullen we deel uitmaken van de toekomst van Europa. De Leitmotiv-zegenboot Ansprache is Freiheit. Darüber kon nur Wenige dus de laatste rucksvoll erzählen wie Angela Merkel, ging daarheen. Zum End seines Grußwortes kan een klein beetje meer waard zijn. “Ik ben de namen van de Duitse tegenhangers van de CDU, ik zou dit graag met jullie willen delen, zodat jullie toekomst niet lang zal duren. En dat komt door de partij, dat de partij sterk is en dat er geen draagvlak is – met het beste van beide werelden -, dat de CDU het beste weegt.‘

Merz beschouwt zichzelf als een ontmoeting van Merkel in 2021, zoals hij op de Frage ziet, die midden in de Bundestagswahl staan, antwoordde: „Ik werd een mooie vereniging met de partij, wat mijn nahe is… – deren Mitglied ich bin. Dan is het duidelijk: „Ook jij ligt mij na aan het hart, en ik sta in mijn licht – ook een dubbele erkenning.“ Op deze manier bent u verzekerd van een aangenaam leven. Merkel is een groot deel van haar partij.

Merkel bedankt Merz – trots langer Vorgeschichte

Lange hatte das Adenauerhaus überlegt, in welcher Form man den Geburtstag der Kanzlerin feiern konnte. Merkel wilde doorgaan met de CDU-Reihe ‘Berliner-gesprekken’ en een positieve ervaring willen hebben met een duidelijk begrip van de toekomst – vooral met de artistiek historicus Horst Bredekamp, ​​​​de algemene ‘Licht en Duisternis: de hele Aufklärung’ spricht . Ihr Geburtstag, ihr Partij.

Merkel bedankt haar voor de steun aan de Emphasis. En je hebt een relatie met de mensen in Saal, die politiek georiënteerd zijn. Die democratie moet een arbeidskracht worden, dat wil zeggen. Met de C in Namen zeggen ze dat de CDU “goed voorbereid” is, dat is duidelijk. Het feit dat Merkel en Merz blij zijn met de Vortrags von Bredekamp terwijl ze zitten en blij zijn, nadat ze een paar jaar in de Unie hebben gewoond zonder blij te zijn. De relatie tussen beide partijen is zo slecht als het is, sinds Merkel 2002 Merz vom Fraktionsvorsitz verdrängt hatte. Merz soll das nie überwunden haben. De Duitse regering veroordeelde het als een “gross schlecht”.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Aangezien we in het kantoor van de partijen zitten, bestaat er in dit opzicht geen twijfel over dat er geen positieve houding tegenover de regering van Merkel bestaat. De huidige CDU-politici pleiten er langer voor dat de belangen van de toekomst en Merkel blijven bestaan. Ze durfden ook een signaal af te geven aan die sogenannten Merkelianer-signalen. Een versöhnung was een christelijke demokraten na diesem Abend zwar nicht, aber veldleicht een nieuwe Miteinander.

In zijn toespraak verbindt Merz de Kanzlerin met het nieuwe Grundsatzprogramma van de CDU, dat een Duitse conservatief is. Merz zal persoonlijk genieten van de titel ‘Leven in vrijheid’. Toen de CDU nog niet was geboren, was Merkel nog steeds blij. “Freiheit muss immer anster Stelle stehen”, staat er. A bisschen Merkel steunt ook de CDU.