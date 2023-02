CNN

—



Terwijl delen van het westen en noorden van de VS te maken hebben met een winterstorm met sneeuwstormen en aanzienlijke sneeuwval, ervaart een groot deel van de rest van het land een zomerse hitte die nog nooit eerder in de maand februari is gevoeld.

Meer dan 130 steden van de Golf van Mexico tot de Grote Meren zouden deze week nieuwe records kunnen vestigen voor dagelijkse en maandelijkse hoge temperaturen. Hoogtepunten zullen tot 80 graden stijgen tot in het noorden van Ohio en West Virginia – zeker ongebruikelijk, maar wordt minder in het opwarmende klimaat.

Hier is een grimmig voorbeeld: vóór dit decennium had Charleston, West Virginia, slechts drie keer de 80 graden bereikt vóór maart in meer dan 100 jaar van het bijhouden van gegevens. Maar de ongelooflijke warmte van deze week betekent dat vier van de afgelopen zes jaar temperaturen van 80 graden zullen hebben geregistreerd, wat het normale hoogtepunt is op 1 juni, in februari.

Recordwarmte in februari – een tijd die nog steeds als winter moet aanvoelen – klinkt misschien niet zo erg, maar de negatieve gevolgen ervan verspreidden zich over de plantenwereld, sport, toerisme en landbouw. En het is nog een duidelijk teken dat onze planeet snel opwarmt, zeggen experts.

“Telkens wanneer we deze gebeurtenissen krijgen, moeten we altijd denken dat er een mogelijkheid of waarschijnlijkheid is dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering de kans op vreemd weer vergroot”, vertelde Richard Seager, klimaatonderzoeker aan het Lamont-Doherty Earth Observatory van Columbia University, aan CNN . “Hoe meer het doorgaat, hoe meer ze zulke enorme schade kunnen aanrichten.”

Op de Grote Meren bereikte de ijsbedekking een laagterecord voor deze tijd van het jaar – dezelfde tijd dat de jaarlijkse maximale hoeveelheid ijs gewoonlijk voorkomt. Vorige week was slechts 7% van de vijf zoetwatermeren bedekt met ijs, een groot verschil met de 35 tot 40% ijsbedekking die doorgaans wordt verwacht van half tot eind februari, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration.

Het ijs van de Grote Meren vertoont een neerwaartse trend, melden NOAA-wetenschappers. Een recente studie vond een afname van 70% in de ijslaag van de meren tussen 1973 en 2017.

De afname van het ijs van de Grote Meren elke winter lijkt misschien geen schadelijke gevolgen te hebben, maar dat ijs fungeert als een buffer voor grote, door de wind aangedreven golven in de winter, hebben wetenschappers gemeld. Zonder het ijs zijn de kustlijnen gevoeliger voor erosie en overstromingen.

Ayumi Fujisaki-Manome, een onderzoekswetenschapper bij NOAA’s Cooperative Institute for Great Lakes Research aan de Universiteit van Michigan, zei dat een lage ijsbedekking ook het toneel zou kunnen vormen voor een nieuwe ernstige sneeuwstorm met meereffecten, zoals die in Buffalo, New York, in december. .

“Het vocht en de warmte van het oppervlaktewater van het meer worden door stormsystemen in de atmosfeer opgenomen en vallen dan in de winter als sneeuw terug op de grond”, zei Fujisaki-Manome in een verklaring.

Het dunne ijs heeft al dodelijke gevolgen gehad in New England.

Bij Lake Champlain in Vermont werd het jaarlijkse ijsvistoernooi afgelopen weekend afgelast toen drie vissers stierven nadat ze door het ijs waren gevallen. Het lichaam van een man werd gevonden uren nadat hij naar verwachting van het meer naar huis zou terugkeren, terwijl de andere twee stierven nadat hun bedrijfswagen door het ijs was gebroken.

Montpelier, Vermont, had dit jaar de warmste januari sinds 1948, terwijl Burlington de vijfde warmste januari sinds 1884 registreerde, volgens de Burlington National Weather Service.

Robert Wilson, hoogleraar geografie en milieu aan de Universiteit van Syracuse, zei dat het noordoosten als geheel nu een “snel opwarmende regio” is, met winterseizoenen die sneller opwarmen dan zomers als gevolg van de klimaatcrisis.

En hij onderstreepte hoe deze trend enkele van de meest gekoesterde winteractiviteiten van New England bedreigt.

“De komende decennia zal de winter – zoals de meeste mensen het begrijpen – korter en warmer worden, met minder sneeuw en meer regen”, zei Wilson. “Dit vormt een ernstige bedreiging voor de winterrecreatie: sneeuwscooteren, langlaufen en skiën.”

In een groot deel van het land bloeien planten veel eerder dan normaal, een duidelijk teken dat de lente om de hoek staat – of op sommige plaatsen al is aangebroken.

“De lente komt vroeg in een groot deel van het zuiden en oosten van de VS”, vertelde Brad Rippey, meteoroloog bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, aan CNN. “Hier in het midden van de Atlantische Oceaan betekent dat alles, van ontluikende bomen tot bloeiende krokussen tot voorjaarspiepers die veel lawaai maken – en in februari niet minder.”

Veel plantensoorten – waaronder narcissen, toverhazelaar, forsythia en zelfs kersenbloesems – beginnen in het oosten uit te lopen. Theresa Crimmins, directeur van het Amerikaanse National Phenology Network, zei dat het de planten zijn die reageren op zeer vroege warme temperaturen.

“Planten, vooral die van gematigde systemen, reageren op een aantal signalen om wakker te worden in de lente, waaronder blootstelling aan kou in de winter, blootstelling aan warmte in de lente en daglengte”, vertelde ze aan CNN.

Als er na een vroege warme periode weer een koudegolf optreedt, kan dit volgens Crimmins verstorend en schadelijk zijn voor de cyclus van de plant. Naarmate bloemknoppen zich ontwikkelen, verliezen veel soorten hun vermogen om koude temperaturen te verdragen, wat betekent dat een bevriezing bloemen kan doden en fruitgewassen en andere producten kwetsbaar kan maken voor bevriezing in de lente.

Rippey zei dat warme winters gevolgd door bevriezing in de lente de laatste jaren vaker voorkomen. In 2017, bijvoorbeeld, beschadigde een strenge lentevorst in maart verschillende fruitgewassen – perziken, bosbessen, appels en aardbeien – in staten zoals Georgia en South Carolina, wat een economische tol van ongeveer $ 1,2 miljard met zich meebracht.

“Hoe fijn het ook voelt om temperaturen in de jaren ’70 en ’80 te hebben in deze tijd van het jaar, het feit dat het niet ‘normaal’ is, kan een grote impact hebben op het ecosysteem,” zei Rippey. “Zelfs een typische voorjaarsvorst kan schade toebrengen aan commerciële fruitgewassen en fruitgewassen in de achtertuin die door de warmte van de late winter tot bloei zijn gekomen.”

India heeft zijn eerste hittegolfwaarschuwing afgegeven, met temperaturen in sommige staten die 39 graden Celsius (102 Fahrenheit) bereikten – tot 9 graden Celsius (16,2 Fahrenheit) boven normaal, volgens gegevens die maandag zijn vrijgegeven door de Meteorologische Dienst van India.

“De hittegolfwaarschuwingen al in februari zijn een enge situatie”, vertelde Krishna AchutaRao, een professor aan het Center for Atmospheric Sciences van het Indian Institute of Technology Delhi, aan CNN.

Het heeft de vrees gewekt voor een herhaling van de dodelijke hittegolf van vorig jaar, die delen van India en Pakistan verschroeide.

Verzengende hitte heeft verwoestende gevolgen voor de gezondheid van mensen, voor de watervoorziening en voor gewassen; vorig jaar daalden de oogstopbrengsten met maar liefst een derde in sommige delen van het land. Toen de temperaturen vorig voorjaar opliepen, verbood India de export van tarwe, wat de hoop deed stijgen dat ’s werelds op een na grootste tarweproducent het tekort aan aanbod als gevolg van de oorlog in Oekraïne zou opvullen.

In februari, met hoge temperaturen in tarweproducerende staten, waaronder Rajasthan en Gujarat, heeft India volgens Reuters een commissie opgericht om de impact van stijgende temperaturen op de oogst te monitoren.

Ook Europa heeft te maken gehad met ongewoon hoge temperaturen, waarbij 2023 begon met een extreme hittegolf in de winter die in verschillende landen de temperatuurrecords van januari brak. Door de lage sneeuw- en regenval zijn er zorgen over de rivieren en meren in de regio.

De rivier de Po, die door het agrarische hart van Noord-Italië slingert, gevoed door sneeuw uit de Alpen en regenval in de lente, staat op een zeer laag niveau, terwijl het water in het Gardameer in Noord-Italië een recorddieptepunt heeft bereikt. Gevreesd wordt dat Italië, dat vorig jaar de noodtoestand afkondigde na de ergste droogte in 70 jaar, een nieuwe droogte te wachten staat.

Door het ongewoon warme weer liggen ook de skigebieden in de Alpen met weinig of geen sneeuw. In februari schreven topskiërs een open brief aan de Internationale Ski- en Snowboardfederatie waarin ze actie eisten tegen de klimaatcrisis.

“De seizoenen zijn verschoven”, schreven ze. “Onze sport wordt existentieel bedreigd.”

Terwijl skiresorts zich hebben aangepast aan de opwarming door te vertrouwen op kunstmatige sneeuw – een proces dat veel water en energie gebruikt – merkt Wilson op dat resorts nog steeds koude nachttemperaturen nodig hebben om het te halen.

“Het voortbestaan ​​van skiën en andere winterrecreatie op de lange termijn zal afhangen van landen die hun koolstofemissies verlagen om de ernstigere gevolgen en ernstige opwarming in de toekomst te voorkomen”, zei hij.